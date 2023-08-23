荃灣扒手黨圖打荷包｜啟德一日兩夾斗車意外｜今日必看8分鐘

天眼直擊 荃灣扒手黨圖打荷包 玻璃反光被事主揭發

荃灣驚現扒手黨，3名大漢企圖打荷包，卻計算不到美容院反光玻璃，被事主揭發，發帖者呼籲各位街坊小心。網上流傳影片，事發於本周一（8月21日）下午5時許，沙咀道往大涌道方向，3名大漢尾隨一名拉手推車、揹背囊的女士。扒手黨分工仔細，一人在前方動手，後方「左右護法」打開黑色雨傘遮擋作案過程，只是天網恢恢，過程被天眼拍下。

車cam直擊 啟德一日兩夾斗車意外 吊臂狂掃百米隧道頂燈防撞架

啟德郵輪碼頭一帶，近月接連發生吊臂撞天花意外。今（22日）早約6時51分，一輛夾斗車沿承豐道往啟德方向行駛，期間疑因車上的吊臂未收好，連環掃毀隧道約100米的頂燈及防撞架，姓吳（61歲）男司機幸無受傷。

荃灣找換店遭淋紅油 女店主：開業廿年未試過

今日（23日）上午9時許，荃灣海壩街122號地下一間找換店，職員返回開工，赫見鐵閘被人淋紅油破壞，於是致電報警。警員到場調查，列刑事毀壞案展開追緝。

西灣河電車廠及「綠在東區」回收場起火 電車焚毀 警暫列縱火

港島東區發生火警。凌晨2時半左右，警方接報西灣河電車廠內有雜物起火，一輛停泊的電車，其車身部份蒙皮被燒毀，一牆之隔的「綠在東區」，一個用作儲放「四電一腦」回收物件的場地，部份回收物件亦被燒毀，另外東區走廊橋底位置亦有熏黑痕跡。消防到場開喉將火救熄，事件中幸無人受傷，亦須疏散。消防初步調查後，發現上址有兩處火頭，及沒有自然起火原因，認為起火原因有可疑，警方將案件暫列縱火，暫未有人被捕。

四川夜經濟 直擊成都蘭桂坊完勝中環原版 坐船遊錦江一票難求

本港疫後經濟復甦不似預期，「不夜城」的美名似乎與香港漸行漸遠。四川自古以來被譽為「天府之國」，省會成都疫後當地夜生活多姿多采，春熙路及寬窄巷子等步行街均人頭湧湧，直至10時人流仍未見減少，店舖亦未關門落閘。另一邊廂，「成都蘭桂坊」平日氣氛非常熾熱，不少當地年輕人打扮火熱，到酒吧狂歡跳舞。

杭州亞運・01直擊 亞運博物館藏二千件展品 村長電話成權力象徵

距離亞運會仍有一個月，主辦城市杭州亞運氣氛濃厚，有「大蓮花」之稱的杭州奧體中心體育場正進行最後修整工作。《香港01》記者直擊位於體育場內、仍未對外開放的杭州亞運博物館，其面積逾5.8萬平方呎，共分三大展區，暫時展放800多件珍貴展品，連同庫存共2,000多件展物，包括歷年亞運獎牌、火炬及紀念物品等，甚至是遠東運動會歷史資料，館內一個紅色「村長電話」竟是權力象徵，可在30多年前的亞運村撥打到中南海。另館內設有多個LED投影裝置，讓入場觀眾「沉浸式」感受亞運會的從前、現在與將來。

粉嶺高球場 9月1日開放寵物公園及步行徑 9月11日後再借哥球會辦國際賽

粉嶺高球場約32公頃土地，9月1日起會被政府收回，未來有9公頃土地擬建公營房屋，惟目前正面臨哥爾夫球會司法覆核挑戰環評報告。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，康文署於9月1日接收土地後，最快同日下午可以開放寵物公園及步行徑，公眾可以入場使用。