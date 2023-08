福島核廢水｜拆解中港澳禁令　內地全禁十都縣食品　澳門比香港嚴

日本政府將於明日(24日)排放核廢水,中港澳各有不同程度的反制措施。內地政府早於今年7月,宣布全面禁止日本十都縣的所有食品進口,並嚴格審核日本其他地區的食品。據報道有貿易公司因出售禁令名單上埼玉縣所生產龍角散草本潤喉糖,遭罰款1.7萬元人民幣。



香港明日(24日)起同樣限制十都縣食物進入,但禁令只限水產及福島縣牛奶製品,未有如內地全面禁止所有食品入口,鄰近福島的非高風險縣市,只要有日本發出的輻射證明書,水果、蔬菜、奶類等都可以輸入本港。相反,澳門就比香港相對嚴格,上述所有食品都禁止入口,海關會嚴查入境人士防止食品入口,意味連帶「手信」入境都被禁。



福島核廢水:An aerial view shows the storage tanks for treated water at the tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, Japan February 13, 2021, in this photo taken by Kyodo. Picture taken February 13, 2021. (Reuters)