福島核廢水｜拆解中港澳禁令　內地最新全禁日水產　澳門比香港嚴

日本政府將於8月24日排放核廢水，中港澳各有不同程度的管制日本水產措施。內地政府早於今年7月，宣布全面禁止日本十都縣的所有食品進口，並嚴格審核日本其他地區的食品。據報道有貿易公司因出售禁令名單上埼玉縣所生產龍角散草本潤喉糖，遭罰款1.7萬元人民幣。到日本8月24日正式將核廢水排入海洋，中國海關總署同日宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。



香港明日（24日）起同樣限制十都縣食物進入，但禁令只限水產及福島縣牛奶製品，未有如內地全面禁止所有食品入口，鄰近福島的非高風險縣市，只要有日本發出的輻射證明書，水果、蔬菜、奶類等都可以輸入本港。相反，澳門就比香港相對嚴格，上述所有食品都禁止入口，海關會嚴查入境人士防止食品入口，意味連帶「手信」入境都被禁。



福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

福島核廢水：An aerial view shows the storage tanks for treated water at the tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, Japan February 13, 2021, in this photo taken by Kyodo. Picture taken February 13, 2021. （Reuters）

內地貿易公司賣埼玉縣製龍角散罰錢

中國海關總署7月7日宣布，為防範受到放射性污染的日本食品輸入中國，禁止進口日本福島、千葉、櫪木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉9縣及東京都食品，並對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物），嚴格審核隨附證明文件，實施100%查驗。

內地報道指，台州億科瑩貿易有限公司近日被溫嶺市市場監督管理局罰款1.7萬元人民幣，原因是涉嫌銷售無標籤的一盒龍角散草本潤喉糖，調查顯示製造商地址為埼玉縣。

到日本8月24日正式將核廢水排入海洋，中國海關總署同日宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，最快8月24日會排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

福島核廢水・專頁｜01日本直擊排水爭議 緊貼最新進展及反制措施

港禁十都縣水產 水果、蔬菜、奶類禁令僅限福島

香港方面，據今日刊憲《食物安全條例》，本港由周四起禁止源自十都縣的水產品進口本港，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

源自福島、千葉、櫪木、茨城、群馬的冷凍或冷藏野味、肉類及家禽，以及禽蛋，須有日本主管當局發出的證明書，證明輻射水平沒有超出食品法典委員會突發性核事故或放射性事故後受污染食物中放射性核素的指引限值。

至於源自福島的所有水果、蔬菜、奶、奶類食品及奶粉就全禁，源自千葉、櫪木、茨城、群馬須有日本當局發出的證明書，亦要有日本當局的出口商證明書，證明符合香港管制措施，及適宜供人食用。

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澳門加禁鮮活、肉類 嚴查入境人士「手信」

澳門方面，根據《對外貿易法》，禁止進口源自日本十都縣的鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻，包括蔬菜、水果、奶及奶製品、水產及水產製品、肉類及其製品、禽蛋等。

澳門海關會嚴格執行行政長官批示，全面加強查驗進口貨物及各口岸入境人士，尤其對從日本乘搭航班入境澳門人士所攜帶物品，提升檢查力度，防止有關食品流入澳門，澳門海關亦呼籲前往日本旅遊的居民，注意切勿攜帶上述禁止進口之產品回澳。