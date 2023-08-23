初選案｜余慧明擔心界別出現鎅票令建制得利　叫戴耀廷順便辦初選

民主派初選案續審，被告余慧明今（23日）午續作供，她指過往泛民主張與政府「又傾又砌」容易退讓，她自言比他們「企得更硬」，入到立會將採取「先砌後傾」策略，即擺出高姿態表明會反對一切議案，倘若政府願意談判她會「嘗試傾」，否則便會投反對票。而她在決定參選後，留意到衛生服務界民主派仍有潛在對手，擔心造成「鎅票」令建制得利，遂聯絡戴耀廷問他可否「順便」替衛生服務界辦初選。



余慧明認為2019年的社運有很多示威者被捕，卻無官員問責，認為不能得過且過。 （資料圖片/梁鵬威攝）

許多示威者被捕但無官員問責

余慧明今午繼續講述其親撰文章《踏上這攬炒旅途》，她指文中提及「向政權強而有力的控訴」，是因為2019年政府以高壓手段鎮壓示威者後，就向大眾表示社會已回覆正常，許多示威者被捕，卻沒有一個官員需要問責，她認為不能「得過且過」。她指：「721、831、10月1，我哋真係唔可以好似政府咁講要向前看，就move on……點解淨係要得市民去承受個代價 ？」

認為醫管局行政總裁應下台

余又提到醫管局曾提醒員工要政治中立，卻在理大事件期間，漠視催淚彈在伊莉莎白醫院外「橫飛」，沒有理會該處醫護和病人，放了幾部空氣清新機便算，亦無譴責警方。及至2020年，局方處理罷工手法惡劣，應對疫情緩慢，醫管局行政總裁應該下台。

余慧明指醫管局在2020年處理醫護罷工問題手法惡劣，認為行政總裁高拔陞應下台。（資料圖片/張浩維攝）

指雙普選是基本法的承諾

余並指，文中稱要尋求「破局」，甚至把「制度推倒重來也在所不惜」，是因為當時政府和市民雙方僵持不下，她希望尋求突破，即以「雙普選」取代舊有制度。她補充，雙普選從來都是《基本法》的承諾，而不是：「突然之間變出嚟。」她亦非要將整個制度推翻，三權分立、特首對中央負責等仍需保留。

港完善選舉制度後直選議席更少

法官陳慶偉認為，余是爭取一個比較民主的制度，但亦有國家沒有雙普選，舉例指英國脫歐公投支持與反對票數差距不足1%，不能說是能夠反映所有民意。余反駁稱，至少英國有公投彰顯民意，但香港：「連公投都無。」陳官再指，英國首相非由普選產生，上議院也不民主，但明白以香港情況，雙普選是在《基本法》底下。余則表示，英國議會許多民選議員，但香港落實完善選舉制度後，直選議席更少。

自言比泛民企得更硬

問及文中稱過往泛民與政府「又傾又砌」應畫上句號，余自言她入到議會，會採取「先砌後傾」策略，但未有在文中明言，因怕：「令人覺得我同泛民無分別。」陳官指，實際上余與其他泛民沒有分別。余說：「我認為我自己比佢哋企得更硬㗎。」陳官問「先砌後傾」意思是否不論預算案內容為何都會否決？余否認，並指「砌」即是擺出高姿態，宣揚她會反對一切議案，但若政府願意談判便會「嘗試傾」。

怕出現鎅票情況叫戴順便辦初選

談及加入初選，余憶述她當時估計衛生服務界的潛在對手，包括應屆議員李國麟、劉凱文，若多於一人參選或會引致鷸蚌相爭，建制得利的情況。2020年4月，她開始留意到戴耀廷正在籌備初選，遂聯絡他看看可否「順便」替衛生服務界辦初選，當時她覺得衛生服務界只是「搭單」，辦不成便「到時再算。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)