福島核廢水｜漁民及民建聯赴日領館抗議　前區議員：勿帶小孩赴日

日本政府宣布今日（24日）起將福島核廢水排海，本港有團體昨日（23日）到日本駐港總領事館請願，包括香港漁民代表及民建聯多名成員。其中，從事旅遊業、民建聯前東區區議員林心亷稱，旅遊業已接獲取消行程的查詢，預計訪日旅客數目將會下跌，他更對記者說：「為咗你為咗你下一代，唔好帶小朋友去（日本）！」



林心亷：旅遊業已接獲取消行程查詢

民建聯昨日一行20人亦到日本駐港總領事館請願，抗議日方做法極不負責任和極端自私，嚴重破壞海洋生態，威脅各國人民安全與健康。民建聯成員批評，日本多次妄圖淡化事件。事實上福島核電站港灣的海魚輻射元素銫已超標 180倍，從日本國内民眾的反應也可見影響嚴重。因此要求日本政府展現應有責任和擔當，盡快取消相關排放計劃，避免為國際海洋環境帶來不可逆轉的破壞，損害周邊國家和地區人民的福祉。

其中林心亷發言時稱，日本政府今年6月已公布將排放核廢水，當時正值本港旅遊業復蘇，如同一盤冷水照頭淋：「話俾我哋香港人聽，唔好去日本啦。」他又指出，在日方宣布今日把廢水排海後，旅遊業界已接獲取消行程、更改路線，又或延期出發的查詢，但核廢水所造成的影響並不受保險公司保障，業界仍需要考慮如何處理。他又質疑：「點解佢（日本）可以投資軍費，唔攞呢啲錢去解決核污水嘅問題！」

漁民以「核廢水」倒向岸田文雄肖像

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香港漁民代表昨日亦到日本總領事館外請願，譴責日本政府與國際為敵，排放核廢水禍害全球。他們遞交請願信後，漁民代表拿出3瓶象徵「核廢水」的清水，倒向放有日本首相岸田文雄肖像的膠桶，稱「咁安全俾佢飲曬啦」。

香港漁民互助社主席楊上進表示，日本罔顧周邊國家反對，一意孤行排放核廢水。本地漁民感到無奈，日本不負責任的行為將影響幾代人生計。他表示，業界對食物安全、市民信心及市場價格感到憂慮，希望日本政府撤回排放計劃。