福島核廢水｜內地禁日本水產　港日式餐廳：倘港府跟隨轉非日本貨

日本今日（24日）開始排放褔島第一核電廠核廢水入大海，中國海關總署隨即宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強指，其餐廳的食品大多從日本直接進口，並無貨品從內地轉運至香港，對於生意的影響仍抱持觀望態度，但指改變供應地會令食物的運輸成本增加，從而令食品價格上升；他又指如果香港跟隨內地全面禁止日本水產進口，日後餐廳取向可能轉為「非日本貨嘅魚生壽司舖」。



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陳強指，日本計劃排放核廢水消息一出，餐廳生意每況愈下，至少損失三至四成生意。他指自己營的餐廳一個月前已暫停午市及每周一天休息，減輕人手支出。他說，餐廳過去一星期生意相對較靜，「之前有十張枱，其實一晚、整日嘅生意得返三、四張枱。」

最大問題而家，唔係有冇得食嘅問題、或者我哋攞唔攞到貨嘅問題，而家基本上最大問題係，感覺上好似唔安全，或者係有啲顧忌之下，就採取睇定啲，或者減少次數嚟食，咁呢對我哋業界好大影響。 香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強

陳強說，早前已開始尋找日本水產的代替品，例如海膽可從加拿大入口，龍蝦及生蠔則可從歐洲、南韓、俄羅斯等取貨，日後或衍生「非日本貨嘅魚生壽司舖」。不過，餐廳的食材運輸成本會因而增加，而食物質素亦未必及日本好，改變供應地亦會令食品價格更貴。

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強。（受訪者提供）

即係解決（settle）好某樣嘢，希望想建立市民信心嘅時候，跟住中國政府就全面禁止入口……都唔知跟邊個方向做，或者點，呢個就係而家都困難同埋都辛苦。 香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強

陳強指，站在消費者角度而言，日餐「雖然鐘意食，但就唔必食」，居酒屋尚可「走盞」，但相信某些高級餐廳，如經營「廚師發辦」（Omakase）情況更差，認為食肆的角色很被動。