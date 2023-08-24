花墟女扒手打荷包｜深水埗私家車剷上行人路｜今日必看8分鐘

天眼直擊｜花墟女扒手用花遮掩打荷包 與同黨即場分贓

繼荃灣驚現扒手黨後，旺角又有女扒手出沒。今日（24日）社交平台流傳一段扒手在花墟花店作案的影片，片長43秒，甫開始見到一名男子拿着一束鮮花離開擠擁的花店，一名黑衫女子則手持鮮花尾隨。當男子將步出門口之際，黑衫女右手持花作掩飾，左手在男子的背囊偷走銀包，然後退回店內，即時與背著豹紋袋的白衫女子分贓。二人迅速打開銀包，翻來覆去掏走鈔票後將它丟在地上。

深水埗私家車剷上行人路 撞毀跌打醫館玻璃 司機不顧而去

清晨5時許，一輛私家車在深水埗元州街剷上右邊行人路，撞向一間跌打醫館地舖的玻璃門及櫥窗，期間波及泊在路邊的另一輛七人車。途人見涉事司機被困，立即代為報案，惟救援人員趕至時，司機棄車不知所終。有目擊者見到，涉事司機於事發後逃離現場。涉事私家車掛上P牌，車頭盡毀。警方接手調查，經初步調查，案件列作「交通意外致財物損毀 – 意外後不顧而去」，暫未有人被捕。

屯赤隧道機場巴士車胎冒煙起火 乘客拖行李疏散 往機場交通擠塞

今日（24日）早上9時29分，一輛龍運巴士A33線經屯赤隧道往機場時，左後車胎突然冒煙起火，多名乘客拖着行李疏散落車。消防接報趕抵，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救。現時火警已救熄，車長報稱不適，由救護車送院檢查，消防及巴士公司正調查起火原因。運輸署表示，因車輛故障，屯門赤鱲角隧道公路（往機場方向）的管道慢線現已封閉。駕駛人士只可使用快線行車。現時上址交通繁忙。

茶果嶺道對開海面船隻着火 濃煙衝天

今日（24日）上午9時39分，油塘茶果嶺道25號油塘消防局對開海面有躉船起火，現場冒出大量濃煙，消防處派出3喉兩煙帽隊灌救，至中午12時37分救熄，沒有受傷報告。警方聯絡到船主，據稱船隻停泊了3天，船上無人，起火原因有待調查。

慈正邨命案 兩死者因噪音積怨 鄰居：半夜被篤篤聲吵醒

距離亞運會仍有一個月，主辦城市杭州亞運氣氛濃厚，有「大蓮花」之稱的杭州奧體中心體育場正進行最後修整工作。《香港01》記者直擊位於體育場內、仍未對外開放的杭州亞運博物館，其面積逾5.8萬平方呎，共分三大展區，暫時展放800多件珍貴展品，連同庫存共2,000多件展物，包括歷年亞運獎牌、火炬及紀念物品等，甚至是遠東運動會歷史資料，館內一個紅色「村長電話」竟是權力象徵，可在30多年前的亞運村撥打到中南海。另館內設有多個LED投影裝置，讓入場觀眾「沉浸式」感受亞運會的從前、現在與將來。

黃帽工人油畫被清 店方證存在20年 食客：地盤頭盔要轉色

位於上環半山樓梯街「輝煌快餐店」門外兩幅油畫，被中西區民政事務處指收到投訴「令人聯想到黑暴或港獨」，提醒業權人清除。記者今（24日）日到場視察，油畫已被灰色油漆塗抹，店內職員對事件不予回應，惟指出油畫已存在接近20年。有已光顧店舖30年的食客指，知道油畫因有黃色頭盔而被清除，「咁我哋啲檸檬茶啲檸檬都要變綠色青檸？」

福島核廢水｜東電正式開始排放核廢水 中國全面暫停進口日本水產品

日本福島核廢水自8月24日起排海後，中國海關總署同日宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。港府今日凌晨零時起啟動進口管制措施，禁止源自東京、千葉等10個都縣的水產品進口。日式料理餐廳首當其衝受影響，灣仔一間開常逾17年的Omakase（廚師發辦）餐廳表示，被禁的10個都縣非主要水產來源，故暫時影響較少，更擔心其他日本進口水產會驗到輻射超標，或考慮屆時停業兩星期：「如果政府驗到超標，我哋都考慮休息兩個禮拜先，始終（食客）會對日本嘢信心低啲。」

大學生車禍離世！親友現身畢業禮 母代子戴四方帽：你今天畢業了

能和好友一起畢業看似極為簡單願望，卻不是每人都能願以嘗！馬來西亞有男生2年前因車禍離世，沒法和同學以及中學友人按生前約定一起畢業，近日正是他該屆學生的畢業禮，他的好友以及同學不只為他準備各種畢業禮物，其母亦走出喪子之痛，戴上四方帽，代替愛兒完成他非常期待的畢業禮。