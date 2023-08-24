核廢水｜港首日公布檢測結果　至中午兩水產及50本地漁產樣本合格

為應對日本今午（24日）開始排放核廢水，香港今日凌晨起禁止日本10個都縣水產輸入香港，並檢驗所有日本進口水產、加強日本進口食品檢測及加強對本港水域及魚類輻射監測等，當局會每日公布檢測詳情。



政府多個部門晚上8時許公布截至中午12時的檢測結果，兩個日本水產樣本及50個本地漁產樣本均合格，本港水域環境輻射水平也無異常。



福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，8月24日排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

日本今日中午起開始排放核廢水，港府晚上8時許，發布截至今日中午12時的檢測結果。食物安全中心檢查2個水產及其製品、海藻及海鹽樣本，均合符標準；另有2個野味、肉類、禽肉及禽蛋樣本，以及2個其他樣本均合格。

漁婁自然護理處至今午12時，也檢查了50個本地魚類養殖區，或魚類統營處批發市場採集的樣本，全部合格。

▼8月23日 政府交代應對日本排放核污水工作▼



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另外，天文台今年7月已加密本港水域海水樣本輻射監測，由原來每季一次增至每月一次。至目前為止，共進行兩次海水取樣，均無異常，無檢出人工伽馬放射性核素，其海水上層沒有檢出氚，中層及低層則檢出活度約每公升0.2貝可及1.5貝可的氚，在過去多年的測量結果範圍之內。