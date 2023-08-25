盲搶鹽︱日倒核廢水引發買鹽潮　港府澄清食「碘鹽」不可抗輻射

日本政府周四（24日）開始將核廢水排放至大海，網上流傳食「碘鹽」可以抗輻射，食物環境衞生署食物安全中心今午（25日）在社交平台撰文澄清：「食碘鹽唔可以抗輻射！！！」食安中心表明，現時無科學證據顯示進食鹽，能夠有效預防輻射對身體造成的損害，過量攝入碘及鈉（鹽）反而會危害身體健康。



福島第一核電站內千個儲存核廢水的大水缸即將爆滿，8月24日排放出海。（梁祖饒日本福島直擊）

繼澳門有超市周四起出現搶購食鹽情況，超市貨架被一掃而空後，記者今在銅鑼灣一間超市見到，個別食鹽有「缺貨」情況。

▼8月23日 本港超市出現「盲搶鹽」▼



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食物環境衞生署食物安全中心在社交平台撰文指，近日有流言指食「碘鹽」可以抗輻射，引起市民紛紛搶購，食安中心在文中澄清食「碘鹽」不能抗輻射。

食安中心指，一旦發生核事故，可能會釋出放射性碘，受到放射性碘照射的人，如核電廠嘅工作人員及救援人員，在暴露於放射性碘前或暴露後的短時間內，服用碘片可以減少甲狀腺吸收放射性碘。不過，這類碘片須在緊急情況及經過公共衞生專家或者醫生指導下才可服用。

食安中心續指，碘鹽碘含量低，每日起碼要食大約2.5至5公斤，才相當於一粒碘片的劑量。而現時亦無科學證據顯示進食鹽，能夠有效預防輻射對身體造成的損害。

食安中心也指出，過量攝入碘及鈉（鹽）會危害身體健康。胡亂服用碘片或者過量攝入碘會危害健康，包括擾亂甲狀腺正常功能，令人出現甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能減退等情況。同時也有多個研究指出，進食過多鹽會增加患上高血壓及心血管疾病的風險。