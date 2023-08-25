福島核廢水．盲搶鹽｜多間超市貨架無鹽賣　部份尚餘日本鹽

日本政府昨日（8月24日）開始將福島核電廠的核廢水排放入太平洋後，在內地及澳門觸發搶鹽潮，料因擔心往後供應的海鹽帶有輻射。「盲搶鹽」情況今日（25日）也在本港出現，有超市貨架的包裝鹽空空如何，「加碘鹽」雖較貴，但也售罄；貨架只餘較貴價的岩鹽和礦物鹽；有超市的日本海鹽無人吼，有的則也被搶購一空。



▼8月23日 本港超市出現「搶鹽潮」▼



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在銅鑼灣記利佐治街及謝斐道惠康超級市場，記者發現部份放鹽的貨架已清空，原有產品包括多款海鹽、粗鹽、含碘的鹽等，有些被清空的貨架改為白砂糖，一些價格較高的鹽則尚有貨。北角惠康超級市場情況相同，貨架上的鹽已被清空，與其他貨架形成強烈對比。

▼8月23日 本港超市出現「搶鹽潮」▼



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至於今日下午在灣仔駱克道百佳超級市場所見，一般平價鹽都已售罄，不過日本海鹽暫仍有貨。

▼8月23日 本港超市出現「搶鹽潮」（荃灣Tatse）▼



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荃灣路德圍惠康海鹽一包難求 砂糖散落貨架上

記者分別到荃灣三間大型超市觀察，包括綠楊新邨Taste、路德圍惠康及愉景新城Fusion，發現同樣出現海鹽搶購一空的情況。其中惠康最為短缺，貨架上已不見海鹽，只餘下砂糖散落在貨架上。現場亦有顧客誤以為砂糖是海鹽，反覆打量後才無奈放下。

▼8月23日 本港超市出現「搶鹽潮」（荃灣惠康）▼



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日本海鹽無人問津 愉景新城僅剩數包$12平價鹽

至於綠楊新邨taste則仍有大量海鹽出售，惟平價海鹽的價格牌全貼上「抱歉，好快會返貨啦」，架上全部擺放滿日本出產，包裝袋印上「日本海水食鹽」、「日本海之鹽」等，僅少量為韓國及比利時出產。僅餘下愉景新城Fusion，還有數包售12元的佳之選「較低鈉海鹽」出售，不過該貨架同樣放有大量日本海鹽無人問津。

▼8月23日 本港超市出現「搶鹽潮」（荃灣fusion）▼



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超市顧客：黐線㗎，一包鹽都冇！

雖然貨架的海鹽所剩無幾，但有顧客表示不感到擔憂，相信超市會補貨，稱屆時再「大手掃貨」；亦有顧客看到貨架「一鹽難求」感到震驚，立即拍攝分享給朋友，並在拍攝時表示「黐線㗎，一包鹽都冇！」