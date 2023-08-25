福島核廢水．搶鹽｜環境局指食鹽存貨充足　超市缺貨因未補上架

日本政府昨（8月24日）開始將福島核電廠的核廢水排放至太平洋，觸發中港澳三地搶鹽潮，料因擔心日後供應的海鹽帶有輻射。環境及生態局今午（25日）在社交媒體撰文，指本港食鹽供應穩定及存貨充足，部份超市食鹽缺貨，只因未有人手即時補充，並非出現缺貨，相關超市將盡快補充貨架，呼籲市民毋須儲存食鹽。



環境局表示，現時並無科學證據顯示進食鹽，能有效預防輻射對身體造成的損害。（環境及生態局圖片）

▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（北角）▼



+ 12

港食鹽主來自中國、馬來西亞及澳洲 日本佔不足1%

環境及生態局引述政府統計處資料指，本港食鹽主要來源地是自中國、馬來西亞及澳洲，根據入口資料，日本食鹽只佔整體供應不足1%。局方強調，政府限制日本水產品入口，絕對不會影響本港食鹽供應。

環境局又指，食安中心已迅速派員巡查零售點，政府亦已聯絡各大型超級市場。當局指，本港食鹽供應穩定及存貨充足，部份超市的食鹽缺貨，只因未有人手即時補充，並非出現缺貨的情況，相關超市將積極跟進及盡快補充貨架上的食鹽，呼籲市民不用擔心，更毋須儲存食鹽。

▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（荃灣）▼



+ 26

環境局︰碘片不是「輻射解毒劑」

環境局表示，現時並無科學證據顯示，食鹽能有效預防輻射對身體造成的損害。當局指碘鹽的碘含量低，市面上已標明添加碘的食鹽，碘含量為每千克鹽約36至43毫克，即每日進食約2.5至5公斤，才相當於一粒碘片的劑量。

環境局並強調，過量攝入碘及鈉 （鹽）會危害身體健康，碘片亦不是「輻射解毒劑」，不能保護來自於外部的放射性，亦不能阻止身體吸收碘以外的放射性物質。

▼8月25日 澳門超市出現「搶鹽潮」▼



+ 5

百佳︰暫沒有食鹽限購政策

百佳超級市場回應指，目前食鹽供應穩定，會密切留意顧客需求，亦會與供應商作緊密聯繫並按需求增加貨量。百佳又指，暫沒有食鹽的限購措施，但會因應市場情況及顧客需求，而隨時作出調整。