搶鹽︱謝展寰強調本港食鹽供應充足：市民可能諗住唔好執輸先咁做

日本福島核廢水8月24日開始排海，內地、韓國、澳門等多地出現搶鹽情況，香港超市的賣鹽貨架亦被清空。環境及生態局長謝展寰今日（26日）在電台節目表示，留意到有新聞報道指近日購買食鹽的市民明顯增多：「可能見到內地、澳門、韓國買鹽有啲人有咁做嘅緣故，所以諗住唔好執輸先會咁做。」他又強調，本港有一個月的食鹽儲備，來自日本食鹽佔整體供應不足1%，對香港不會造成影響：「食用鹽係冇可能抗到輻射，完全冇科學根據。」



▼8月25日 本港超市出現「搶鹽潮」（大埔墟）▼



本港食鹽供應充足 日本食鹽佔整體供應不足1%

環境及生態局長謝展寰今日在電台節目表示，核污水本來就存在風險，加上今年5月在福島核電站港灣捕獲的海魚，輻射超標180倍，令人質疑日方在處理排放核污水環節是否出問題，而日本當局未有就有關情況進行解説，在確保市民健康的大前題下，香港與日本貿易關係已非最重要考慮。

謝展寰表示，留意到有新聞報道指近日購買食鹽的市民明顯增多：「可能見到內地、澳門、韓國買鹽有啲人有咁做嘅緣故，所以諗住唔好執輸先會咁做。」他又強調，本港有一個月的食鹽儲備，來自日本食鹽佔整體供應不足1%，對香港不會造成影響，「食用鹽係冇可能抗到輻射，完全冇科學根據。」

被問及為何不跟隨內地全面禁止日本海產的政策，謝展寰表示，是否影響與日本的貿易關係不是最重要考慮，每個地方的食物出入口管制和系統都有不同，強調本港政策在目標和效果上一樣，被禁的日本10個都縣以外的水產入口，需要通過檢測，符合國際輻射安全標準，方能入口本港：「香港所有入得嚟嘅水產食品，都可以放心食，唔洗驚。」

視乎日本進口食品輻射量 決定是否擴大管制

謝展寰指，政府已準備適當器材，監測日本進口食品的輻射量，透過食物安全溯源系統，查明食品來源地並進行檢測，會視乎日本進口食品輻射量，決定是否需要擴大管制，但估計再加強管制的機會不大。謝展寰表示，在新禁令下，市民可以從受管制的日本10個都縣携帶水產品自用，但不可作商業活動，海關會按既定做法，就售賣受管制物品執法。

另外，市民關心自日本買手信返港會否受影響，謝展寰表示，法例覆蓋進口作售賣商業用途，個人帶小量水產入境不受法例管制，惟重申屬禁令範圍的水產品有風險：「有風險嘅食品大家都係盡量唔好帶。」

垃圾徵費實施日期不會再延期

謝展寰重申，垃圾徵費實施日期一定不會再延期，正擬定相關法例公告提交立法會。他又指，根據以往經驗，即使事前進行宣傳，在實施初期仍會有市民不清楚，因此會有不少於6個月適應期，期間若發現違規會發出警告，不會立刻罰款：「會用漸進式等市民慢慢去習慣。」

他又提及，屆時亦會安排約200人的外展隊，到屋邨和三無大廈等，向居民解說新安排。 指定垃圾袋方面，謝展寰指，政府已經選定4間供應商，估計10月開始生產，到明年4月垃圾徵費實施之日，必定能確保供應，另外會設售賣點於超市、便利店以及屋苑，方便市民購買。