港航送逾千張機票　市民攜母兼朋友三人成團往峇里：排兩個鐘好值

【香港航空/搶機票/免費機票/附加費】香港航空今日起一連兩日（26及27日） 在銅鑼灣Fashion Walk中庭位置舉行 「夾機票」活動，送出一千張單人來回免費機票，早上9點起正開放排籌，此前已吸引大批市民輪候，港航指人數超過派籌數目，已提早截龍。



到11時正式「夾機票」抽機票地點，有市民與家人朋友齊齊搶機票，三人成團往峇里享受「陽光與海灘」，並表示在現場搶機票成功率大：「我覺得好值得啊兩個鐘，有免費機票。」



市民麥小姐與母親、朋友三人成功搶到前往峇里的免費機票。伍小姐表示，因曾到日本旅遊，故希望到訪新的國家，到峇里游泳，感受「陽光與海灘」，再去渡假酒店「嘆下hea 下幾日」。她指，先前沒有搶過免費機票，又認為網上太多人搶，而親身到現場則一定會成功搶到。

與麥小姐同行去峇里朋友伍小姐指，排隊約兩小時：「我覺得好值得啊兩個鐘，有免費機票。」（黃寶瑩攝）

與麥小姐同行去峇里的朋友伍小姐表示，估計明年1月或2月出發，希望到當地游泳、享受美食及遊玩。她指排隊約兩小時：「我覺得好值得啊兩個鐘，有免費機票。」她指第一次搶免費機票，認為親身到場，成功機會較大：「越早就越大機會，但係online（網上）咁樣係靠機率多啲。」

住在青衣區的孫先生透露，經常搶免費機票，覺得峇里相對吸引。（黃寶瑩攝）

居於青衣區的孫先生透露，乘坐地鐵首班車從青衣區出發，大約六至七點來到現場排隊。經常搶免費機票的他表示，峇里對他而言相對吸引，雖然以往去過，但今次主要想遊覽火山景點。他亦指曾有考慮過日本，但因為日本平時的推廣比較多，而峇里就相比少。

擁有多次「實戰經驗」的孫先生表示：「呢個月咁樣好多零蚊promotion啊，港航之前嘅三次（派免費機票）都有（參與）。」他認為到現場搶機票較網上形式好，因為比較容易控制時間：「我早少少嚟咁，可以一定有換到張機票啊。」而線上形式可能受制於電腦運作情況：「會唔會咁啱嗰十五分鐘，買唔到機票，彈出嚟。」