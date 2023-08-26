福島核廢水︱謝展寰倡業界用國產水產　視數據研是否擴大禁日水產

日本福島核廢水8月24日開始排海，環境及生態局長謝展寰今日（26日）在電台節目表示，港府已準備適當器材，監測日本進口食品的輻射量，透過食物安全溯源系統，查明食品來源地並進行檢測，會視乎日本進口食品輻射量，決定是否需要擴大管制，但估計再加強管制的機會不大。日本水產受管制影響日式食肆食材供應，謝展寰表示，曾到內地考察漁農業，當地科技發展相當快，水產技術亦相當好，建議香港餐廳可考慮逐漸選擇高質素的國產食物。



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因應日方排核廢水，內地周四起（24日）起全面暫停進口原產地日本的水產品。被問及為何不跟隨內地全面禁止日本海產的政策，謝展寰表示，是否影響與日本的貿易關係不是最重要考慮，每個地方的食物出入口管制和系統都有不同，強調本港政策在目標和效果上一樣，被禁的日本10個都縣以外的水產入口，需要通過檢測，符合國際輻射安全標準，方能入口本港：「香港所有入得嚟嘅水產食品，都可以放心食，唔洗驚。」

視乎日本進口食品輻射量 決定是否擴大管制

謝展寰指，政府已準備適當器材，監測日本進口食品的輻射量，透過食物安全溯源系統，查明食品來源地並進行檢測，會視乎日本進口食品輻射量，決定是否需要擴大管制，但估計再加強管制的機會不大。謝展寰表示，在新禁令下，市民可以從受管制的日本10個都縣携帶水產品自用，但不可作商業活動，海關會按既定做法，就售賣受管制物品執法。

至於10個都縣以外的水產品，謝展寰表示都需通過檢測，而檢測平均3小時內完成，飲食業界不須擔心水產無法即日到達餐廳。他又表示，曾到內地考察漁農業，當地科技發展相當快，水產技術亦相當好，整個養殖過程科學化生產完全沒有細菌和寄生蟲的淡水魚，建議本港餐廳可考慮逐漸選擇高質素的國產食物。

另外，市民關心自日本買手信返港會否受影響，謝展寰表示，法例覆蓋進口作售賣商業用途，個人帶小量水產入境不受法例管制，惟重申屬禁令範圍的水產品有風險：「有風險嘅食品大家都係盡量唔好帶。」