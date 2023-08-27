核廢水．搶鹽｜有食鹽無列原產地揭標籤法漏洞 議員促修例堵塞
日本上周四（24日）開始排放福島核電廠核廢水入太平洋後，市民關注未來的海鹽安全性，在中港澳引發「盲搶鹽」情況。《香港01》記者昨（26日）走訪多間超市了解食鹽供應時，發現有部份食鹽包裝未印有原產地，甚至有包裝印有日文描述，無法得知鹽從哪裡來。但現行相關標籤法例，並無強制要求製造或進口商要寫明包裝食物原產地。
立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣認為，隨着日本排放核廢水引發市民對食物安全的關注，政府應認真考慮更新現時法例條文，要求製造或進口商在包裝上寫上原產地，「唔需要就咁睇中文字或日本字就估佢產地，清清楚楚標明，對消費者最公平、亦都最安全。」
兩款無列產地食鹽來自同一進口商 一款更有日文描述
日本自排放核廢水後，中國內地即時禁止所有日本水產進口，香港也禁止日本較大風險的10個都縣水產進口，一時之間有市民對日本產品「避之則吉」，也有引發搶鹽潮等，擔心日後食鹽會受污染，或認為食鹽可抗輻射等。
《香港01》記者昨日到多間超市了解食鹽供應時，留意到有兩款食鹽包裝並無寫上原產地，只寫上「香港包裝」。兩款食鹽均來自同一進口商，其中一款食鹽名字更帶有日文，其包裝也有日文描述。
▼8月26日 超市食鹽供應及顧客購買情況▼
食物標籤制度無要求列出產地
根據《食物及藥物( 成分組合及標籤) 規例》下的標籤制度，食物標籤需帶有其物名稱、食物配料表、食用期限、特別貯存方式或使用指示的陳述、製造商或包裝商的姓名或名稱及地址及食物的數量、重量或體積，但並無列明需要寫上原產地。
陳凱欣：應加入原產地及製造地方資料 很影響消費者選擇
立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣表示，自日本排放核廢水後，市民對不同食物均有擔心，甚至出現恐慌性搶購，「有啲人已完全唔食魚生。」她認為政府應認真考慮更新現行標籤法例，「唔係面頭啲文字係日文，就以為係來自日本或其地方。」
她認為食品標籤應加入原產地及製造地方，「例如北海道無禁（進口水產），咁去去落返嚟又話來自北海道。」她又說，除食鹽外，鮮活魚、急凍魚等面對同樣問題，強調原產地及製造地很影響消費者選擇，「清清楚楚標明，對消費者最公平、亦都最安全，見到日本都買就由自己承擔風險。」
陳凱欣相信，在立法會尋求修例並不會太困難，建議政府盡快展開修訂工作，並稱修例後也可方便日後政府工作，例如隨魚類游動或水流等，受影響地方可能更大，屆時憑原產地下架也更容易，「市民都可按佢知識睇原產地，判斷水流去到邊、需唔需要唔買。」
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