核廢水｜李家超指世上無零出錯方案　謝展寰：倘食品超標或擴禁令

日本正式排放核廢水，港府禁十都縣水產入口。特首李家超今日（27日）出席《施政報告》第二場地區諮詢會後表示，非常重視日方排放核廢水帶來即時及長期對食物安全及市民健康的威脅。他說，核污染有累積性，30年以來帶來的風險有多大沒有人知道，世上沒有零出錯的方法，政府必須謹慎保障市民健康。



環境及生態局長謝展寰在電視節目上表示，日本傾倒核廢水是歷史上未見，因此港府要採取更保守禁令，會密切留意其他城市食品的輻射量，一旦有升高超標，有機會擴大禁令。他強調，日本要更公開透明，批評日本曾延遲公布魚類超標180倍及污水缸「爆喉」，認為「必然係某個環節出問題」，有必要讓國際參與監察。



福島第一核電站。（梁祖饒日本福島直擊）

謝展寰在無綫節目《講清講楚》指出，日本在核事故後，將含有大量輻射物質的污水排海，每年1500萬立方米，為期30年，因此風險控制需要更保守，確保進口水產食物安全，至於會否跟隨內地全面禁止日本水產，他指「我哋要睇數據，睇科學，呢個唔係我個人主觀意見」，假如十都縣以外的食品輻射升高超標，便有可能要擴大控制範圍。

謝展寰宣布，港府8月24日起，即日本福島核廢水排放大海同日，禁止當地10個都、縣的水產品進口。(夏家朗攝)

他估計，日本初期「無理由」排放高濃度而有問題的廢水，但如果水質有影響，相信很快就能檢測到，他又批評，日本今年5月曾在福島檢測到超標180倍的魚類，但在6月才披露，而6月份一個核污水缸「爆喉」卻在8月才公布，「必然係某個環節出問題，否則應該愈嚟愈好架，但日本無解說，我哋就擔心係咪處理過程出問題呢？」

謝展寰又認為，日本公布數據上只將焦點放在氚，是片面一鱗半爪，明顯不足夠，要公開更多數據，而且需要有國際參與及公開透明，「我哋受影響嘅，要有份參與先有信心」。

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至於何時放寬禁令，他指倒核廢水的風險不會因時間而減退，有專家指輻射物質會累積，更有可以持續增加，政府會密切留意，而政府已花200萬元購設檢測儀器，額外聘請8名合約員工，現時入口食品清關時間大致正常。

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