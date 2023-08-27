核廢水｜謝展寰批評日本曾延遲公布核污染　倘食品超標或擴大禁令

日本正式排放核廢水，港府禁十都縣水產入口。環境及生態局長謝展寰今日（27日）表示，日本傾倒核廢水是歷史上未見，因此港府要採取更保守禁令，會密切留意其他城市食品的輻射量，一旦有升高超標，有機會擴大禁令。他強調，日本要更公開透明，批評日本曾延遲公布魚類超標180倍及污水缸「爆喉」，認為「必然係某個環節出問題」，有必要讓國際參與監察。



福島第一核電站。（梁祖饒日本福島直擊）

謝展寰在無綫節目《講清講楚》指出，日本在核事故後，將含有大量輻射物質的污水排海，每年1500萬立方米，為期30年，因此風險控制需要更保守，確保進口水產食物安全，至於會否跟隨內地全面禁止日本水產，他指「我哋要睇數據，睇科學，呢個唔係我個人主觀意見」，假如十都縣以外的食品輻射升高超標，便有可能要擴大控制範圍。

謝展寰宣布，港府8月24日起，即日本福島核廢水排放大海同日，禁止當地10個都、縣的水產品進口。(夏家朗攝)

他估計，日本初期「無理由」排放高濃度而有問題的廢水，但如果水質有影響，相信很快就能檢測到，他又批評，日本今年5月曾在福島檢測到超標180倍的魚類，但在6月才披露，而6月份一個核污水缸「爆喉」卻在8月才公布，「必然係某個環節出問題，否則應該愈嚟愈好架，但日本無解說，我哋就擔心係咪處理過程出問題呢？」

謝展寰又認為，日本公布數據上只將焦點放在氚，是片面一鱗半爪，明顯不足夠，要公開更多數據，而且需要有國際參與及公開透明，「我哋受影響嘅，要有份參與先有信心」。

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至於何時放寬禁令，他指倒核廢水的風險不會因時間而減退，有專家指輻射物質會累積，更有可以持續增加，政府會密切留意，而政府已花200萬元購設檢測儀器，額外聘請8名合約員工，現時入口食品清關時間大致正常。

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