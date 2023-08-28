食環巡查駱駝漆大廈｜昂船洲大橋貨VAN撼工程車｜今日必看8分鐘

駱駝漆大廈．直擊｜食環署午膳突擊巡查 入食肆抄資料巡視廚房

位於觀塘駱駝漆大廈的「光榮米線」涉違契經營食肆，近日宣布結業。《香港01》今午到駱駝漆大廈視察，發現有多名食環署人員突擊巡查，人員走入多間食肆，有店員出示文件供人員查看，食環署亦有紀錄店鋪資料，並走入廚房巡視。

駱駝漆大廈｜食環署指令無牌食肆收起桌椅禁堂食 店員：執法嚴厲

觀塘工廈駱駝漆大廈的「光榮米線」上周六（26日）宣布停業，再次令無牌工廈食肆問題浮面。有食環署人員今日中午（28日）到該工廈3期不同樓層的「餐廳」巡查，有員工表示，收到食環署人員口頭警告不能擺放桌椅接待堂食，有人指今次執法力度比以往更嚴厲，勒令七日內要修正，形容「某啲事放大咗某啲事」。

昂船洲大橋貨VAN撼工程車翻側 司機一度被困受傷送院

青衣今日（28日）發生交通意外。早上約8時許，一輛工程車沿昂船洲大橋青沙公路往機場方向快線行駛，途中準備下警告牌進行維修工作而慢駛。後方的客貨車懷疑收掣不及撞上工程車，客貨車失控「打白鴿轉」調頭翻側，客貨車擋風玻璃碎裂，幾乎整塊剝落。車頭凹陷，嚴重損毀。車內部分貨物散落一地。至於工程車車尾被撞至損毀。

屯赤隧道地下逃生門離奇彈開「阻路」 管道往屯門慢線需封閉搶修

屯赤隧道地下逃生門彈開「阻路」，管道慢線暫時封閉。今（27日）晚7時許，警方接獲報案，指屯赤隧道往屯門方向的管道慢線地下，有一塊約1米乘1米的物件拱起，影響途經駕駛人士。警方到場調查後，將案件列作「阻塞交通」處理，並通知隧道職員趕抵視察。消息稱，涉事物件為地下逃生門，彈開後因阻礙路面，有駛經巴士因無法通過而被逼停低，但初步相信並非交通意外所致，職員現正搶修及調查拱起原因。

女子搭的士擤鼻涕 用過紙巾隨手掉座位上 司機怒斥：無教養！

顧己及人，用過的紙巾要自行處理是常識吧！最近有相信是的士司機的網民在社交平台上傳影片，顯示1名女乘客在的士後座擤鼻涕，後來卻將用過的紙巾隨手放在座位上，樓主不禁在帖文怒批涉事乘客「無教養」，直斥「自己有病就算啦，唔好周圍傳播！」。

颱風蘇拉｜天文台修訂港東面350公里東登 本周中考慮是否發風球

熱帶氣旋「蘇拉」正在呂宋海域「打白鴿轉」，天文台昨日（27日）預測「蘇拉」於9月2日(本周六）在香港約550公里的福建泉州一帶登陸，惟今日（28日）大幅修訂預測移動路徑，料蘇拉更「向西走」，在9月2日本港以東350公里東登，較原先預測靠近香港約200公里。天文台預測接近周末，廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨，而蘇拉的移動路徑仍存在較大變數。

嘉道理走失水巨蜥｜Aberdeen失蹤逾兩周 終被行山客於園內尋回

本月10日，嘉道理農場一隻名為Aberdeen的水巨蜥在臨時展區走失，過去逾兩星期一直下落不明。消息稱，Aberdeen在園內被尋回。嘉道理農場今日（28日）在facebook表示，在本周日（27日）中午，一名在園內行山的遊客致電嘉道理農場，指發現一隻大型的蜥蜴正在享受日光浴，而地點正是Aberdeen 走失位置附近的梯田。

議員開支｜周小松4.6萬度身訂造6件家具 林琳十多萬搭攝影棚

立法會議員任期內，辦事處的營運開支包括家具、報章刊物、宣傳用品、顧問服務等等，都可以透過提交發票及收據等報銷，再由公帑支付。《香港01》趁暑假休會，統計及整理各立法會議員上任以來的營運開支款項，發現有議員用4萬多元只購置6件家具，亦有議員用十多萬元搭攝影棚。