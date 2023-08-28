大灣區資訊站首批7部投入服務　介紹北上生活發展貼士（含地址）

政制及內地事務局首批「大灣區資訊站」數碼資訊平台今日（28日）正式投入服務，標榜以簡單易用的介面，向市民介紹粵港澳大灣區建設以及港人港企到大灣區內地城市生活和發展的實用資訊，涵蓋申領居住證、開設銀行戶口、購置物業、入學安排、稅務安排、醫療社保等範疇。



首批共七部「大灣區資訊站」已設於港九新界不同地點，包括香港中央圖書館、柴灣青年廣場公民教育資源中心、政府總部等。



7部資訊站分佈港九新界 介紹灣區建設、港人生活資訊

局方表示，「大灣區資訊站」發放豐富的資訊，包括大灣區建設的發展歷程、不同領域的發展方向和政策措施；資訊站更加入短視頻介紹港人港企到大灣區內地城市生活和發展的實用資訊，涵蓋申領居住證、開設銀行戶口、購置物業、入學安排、稅務安排、醫療社保等範疇。

首批共七部「大灣區資訊站」已設於港九新界不同地點，包括：

香港——

香港中央圖書館

柴灣青年廣場公民教育資源中心

政府總部

九龍 ——

香港文化中心

長沙灣政府合署

新界 ——

沙田公共圖書館

荃灣政府合署

發展專員實地視察：大灣區開放程度最高、經濟活力最強

粵港澳大灣區發展專員陳潔玲今日實地視察設於香港中央圖書館的「大灣區資訊站」，並向市民介紹資訊站的豐富內容和多元資訊，更特別鼓勵香港青年用好大灣區建設帶來的重要機遇。

陳潔玲指，粵港澳大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的地區之一，亦是香港更好融入國家發展大局的最佳切入點。她亦表示，香港政府十分重視大灣區建設，並一直多管齊下，積極推動香港參與高質量發展大灣區，為港人港企創造更大的發展機遇。

政府多項政策提升大灣區內不同領域互聯互通

陳潔玲續指，行政長官李家超已成立並親自領導「融入國家發展大局督導組」，以頂層設計，高層統領總攬各項融入國家發展大局工作，包括積極對接大灣區建設等國家重大戰略，並推出多項政策措施以提升大灣區內不同領域的互聯互通，和促進各城市間人流、物流、資金流和信息流的高效便捷流動。

她表示，香港有着一國兩制的制度優勢，更擁有「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚條件，「我們會以香港所長，積極參與高質量發展大灣區，抓緊國家發展帶來的無限機遇，為香港注入源源不絕的發展動能。」

說好灣區故事：全球最有活力及發展潛力

陳潔玲又表示，特區政府十分重視說好灣區故事，將繼續利用不同平台，向本地市民、企業以至海內外的持份者發放更多有關大灣區發展的正面信息，讓大家知道大灣區生機勃勃，是全球最有活力、最具發展潛力的地方之一。由政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室開發的「大灣區資訊站」，是為加強宣傳大灣區建設的其中一項推廣策略，在地區層面提供更多有關大灣區的實用資訊。

粵港澳大灣區發展辦公室將陸續於全港其他地區裝設更多的「大灣區資訊站」，方便市民使用。「大灣區資訊站」的內容亦已上載至www.bayarea.gov.hk/gbais，方便市民透過互聯網瀏覽。