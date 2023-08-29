2元優惠｜高調打擊濫用兩月僅1宗轉介警方　運輸署：續定期巡查

鑑於市民有濫用2元乘車優惠情況，運輸署自6月底起與公共交通營辦商展開為期兩個月的聯合打擊行動，截至上周五（25日）聯合行動共查核全港逾500條專營巴士、小巴、居民巴士路線及渡輪航線，約3230個班次，當中查核約1780名懷疑不合資格乘客，絕大部分違規使用個案均涉及使用不記名長者八達通卡。經查核後僅有1宗懷疑個案現正由警方作進一步跟進。港鐵同期提高罰款後，違規個案亦下降約三成半，

運輸署表示，會繼續不定期聯同公共交通營辦商採取巡查行動，提高阻嚇性。



▼6月26日 運輸署與九巴到大埔巡查有否濫用2元乘車▼



運輸署發言人表示，6月26日起為期兩個月的聯合行動，包括高調和突擊巡查，巡查小組成員於繁忙和非繁忙時段，在總站及車上沿途監察乘客支付車費或船費的情況。

7月巡查轉介一宗個案予警方

截至8月25日，聯合行動共查核了全港18區超過500條專營巴士、小巴、居民巴士路線及渡輪航線約3,230個班次，共查核約1,780名懷疑不合資格使用2元優惠的乘客，當中有1宗懷疑不合資格使用個案，現正由警方作進一步跟進。署方表示，經查核後，發現絕大部分是守法合規使用的乘客。

翻查資料，運輸署及警方分別回覆查詢時表示，7月4日警方接獲相關部門轉介個案，正等候相關部門提供更多資料，以便警方作出跟進。

6月26日，城巴今日亦參與巡查小隊的工作，向乘客了解情況。（資料圖片/城巴提供）

港鐵提高罰款後 違規個案少3成半

運輸署又稱，港鐵亦加強查票工作，配合由6月25日起上調附加費款額，重鐵網絡由500元增加至1,000元；輕鐵則由290元提高至370元。根據港鐵數字，過往約兩個月違規使用2元優惠計劃而被徵收附加費的乘客，較附加費上調前的一個月下降約三成半。署方相信，聯合行動能起阻嚇作用，亦令公眾明白違規使用2元優惠的嚴重性。

運輸署從以往與公共交通營辦商進行的監察或近期的打擊行動中，留意到絕大部分違規使用個案，均涉及使用不記名長者八達通卡，政府已規定所有60至64歲人士使用「樂悠咭」才可享用優惠。

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政府將取消長者及個人八達通2元優惠

政府去年6月起，為65歲或以上的長者分批換領「樂悠咭」，會視乎申領進度，將另行公布取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用2元優惠的安排，屆時所有60歲或以上合資格人士必須使用「樂悠咭」才享2元優惠。

政府相信全面實施上述安排後，可進一步減少不合資格人士使用二元優惠的情況。