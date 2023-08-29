今日必看8分鐘｜老婦偷土瓜灣食肆招財樹｜ 颱風蘇拉周六掠過

天眼直擊丨老婦偷土瓜灣食肆招財樹 老闆娘指早有前科︰破財擋災

不少商人在店舖擺放寓意招財的物品，希望可以賺到盆滿缽滿，土瓜灣一間食肆在門口擺放招財樹，但閉路電視拍到本月24日深夜11時許，1名老婦在門前徘徊，確認無人經過即偷走招財樹。老闆娘不齒其所為，決定上載影片，慨嘆賊人「一個月內（偷走）第二盆」、「之前未正式開張派咗3個月飯盒，夠膽開我度門入嚟偷飯盒」，苦笑指「破財擋災，咁仲算唔算招財？」。網民紛紛支持老闆娘，留言指「真係好多貪心的老人家」、「順手牽草」。

荃灣扒手黨擔遮掩護圖打荷包 兩涉案內地男落馬洲口岸落網

日前網上流傳一段片段，有扒手黨光天化日在荃灣街頭犯案，3名大漢尾隨一名揹背囊的女子，一人伸手向女士的背囊，後方兩男則「左右護法」打開雨傘為同黨掩護，但最終因毗鄰店舖玻璃反光而事敗，惟全程被天眼拍下。警方指，昨晚（28日）在落馬洲口岸拘捕兩名分別26及48歲內地男子，檢獲疑犯犯案時所穿衣物和雨傘，他們已被控各一項「企圖盜竊」罪，案件將於明日（30日) 上午，在西九龍裁判法院提堂。

車cam直擊｜屯門兩鐵騎逆線 一人騰雞倒地 途經司機：咩事呀喂

屯門虎地發生電單車逆線駕駛事件。網上流傳一條車cam片，顯示昨日（27日）屯門虎地有兩輛電單車，駛至桃園圍對開迴旋處時，先後逆線駛入青山公路，其中一輛電單車疑驚覺錯誤後「騰雞」停車，手忙腳亂下人仰車翻，一度未能站起。

七月十四｜通關外遊北上潮 帶動疫後盂蘭熱賣冥通護照回鄉卡套裝

今日（29日）為農曆七月十四，傳統為盂蘭節（俗稱「鬼節」）正日，被視為「燒街衣」的高峰期，西環一帶紙紮舖有不少客人購買紙紮祭品。有紙紮舖負責人表示，今年生意較去年上升兩成，尤其在恢復通關後，港人外遊和北上成熱潮，連帶冥府的「護照及回鄉卡」套裝都十分搶手，但因部份客人花費較少，銷情始終未回復至疫前水平。

颱風蘇拉路徑｜天文台最新料周六港70公里掠過 周四升級超強颱風

熱帶氣旋「蘇拉」在呂宋海域「打白鴿轉」後開始移近華南。香港天文台今早（29日）修訂「蘇拉」預測路徑，再比之前預測「西移」，由較早時仍料周六（9月2日）晚在香港以東約230公里的惠來縣（汕頭與汕尾中間）登陸，到最新在9月2日當日在香港東南約70公里掠過。

鄧桂思事件兩醫生涉誤殺 律政司今撤銷控罪獲批

女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診期間，疑因醫生開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治。涉事醫生林治崑與陳小劍早前各被控誤殺罪，案件今（29日）在東區裁判法院再訊，控方指考慮《刑事檢控守則》後，決定申請撤銷，並已告知死因庭，原被擱置的死因研訊將重新召開。裁判官批准控方的申請，撤銷兩名醫生的控罪。

國安處拘2男涉串謀612基金支援逃亡海外者 另搜公院顧問醫生住所

警務處國家安全處繼月初拘捕10名與「612人道支援基金」有關人士，今日（29日）再於大埔區拘捕兩名分別33歲及59歲的男子，涉嫌違反《香港國安法》第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及香港法例第245章《公安條例》第19條「串謀煽惑他人參與暴動」罪。警方調查顯示，被捕人涉嫌串謀「612人道支援基金」，接受不同海外組織的捐款，並向一些支援逃亡海外人士或推動制裁香港的組織提供金錢資助。

駱駝漆大廈｜近半食肆無營業 食客慨嘆無嘢食 盼政府勿趕盡殺絕

位於觀塘駱駝漆大廈3期的「光榮米線」被指涉違返工廈地契經營食肆，近日宣布結業。事件軒然大波，食環署昨日高調巡邏，並提出9宗檢控。記者今（29）再到同橦大廈觀察，發現大廈近半食肆未有開門，更有店舖見到有傳媒到訪後拉閘。有來大廈用膳的市民看到食肆關門大感失望，認為政府毋須趕盡殺絕，可給予寬限期，「依家經濟先啱啱好返啲就咁。」

「立會好聲音」煞停 主辦方強調慈善性質 受邀議員：停辦亦無計

「立會好聲音」風波告一段落，主辦單位藍星行動決定取消活動。有受邀出席唱歌的議員表示，活動原意是聯繫社區，若主辦方決定停辦亦「沒有辦法」。

有洋蔥｜智利媽媽生產後被醫院告知「兒子死了」 42年後奇蹟重逢

智利一名男子在出生時就被偷抱走，直到他42歲那一年才與親生母親重逢。而一切都是因為智利非法販賣人口所造成的不幸。