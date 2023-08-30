颱風蘇拉或以強颱級數逼港　天文台發一號風球　明稍後改3號風球

【打風/風球/熱帶氣旋】超強颱風蘇拉進逼，天文台今午（30日）5時40分發出一號戒備信號，並會在明日（31日）中午前維持，至明日稍後時間會改發三號強風信號。根據天文台最新路徑預測圖，蘇拉周五至周六（9月1日及2日）最接近香港，屆時或仍達強颱風級別，在香港南面掠過。



根據天文台最新路徑預測圖，蘇拉周五至周六（9月1日及2日）最接近香港，屆時或仍達強颱風級別，並在香港南面掠過。（天文台截圖）

天文台今午5時40分已發出一號戒備信號，在下午6時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約610公里。按現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。

天文台表示，隨著蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，料明日稍後會改發三號強風信號。預料蘇拉會在周五（9月1日）至周六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，其路徑及強度仍有變數。

天文台提醒市民，海面有湧浪，應遠離岸邊及停止所有水上活動。在一號戒備信號生效時，市民也應採取防風措施，保持渠道暢通，並檢查門窗有無損壞。低窪地區市民亦應為防範水浸做好準備。

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