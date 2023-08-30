今日必看8分鐘｜笨賊偷燕窩跌爆手機mon｜港大校長回應Ocamp風波

保安道街市笨賊偷燕窩反跌爆手機mon 海味店員：我諗佢損失仲大

長沙灣保安道街市一家海味雜貨舖，日前被一名黑衣男趁機偷去數盞燕窩。當日招呼賊人的店員表示發現該盒燕窩有異樣後，翻查閉路電視揭發事件，相信賊相已經在網絡傳開，賊人不敢再光臨。他指損失的燕窩價值數百元，但賊人的手提電話跌在地上「爆mon（屏幕）」，坦言：「我諗佢損失仲大」，形容惡有惡報。

港大護理系Ocamp風波｜校長張翔首回應：倘查明屬實會採紀律行動

香港大學護理系迎新營（Ocamp）爆風波，有自稱護理系新生在網上貼文指控有「組爸媽」吸食大麻，並指控有「組爸」更疑非禮新生。港大今日（30日）舉行新生開學禮，校長張翔於典禮後回應《香港01》時強調，校方十分重視事件且會嚴肅處理，一旦調查發現屬實，會採取紀律行動。

米芝蓮一星海鮮酒家兩遭淋油 疑3名職員負債累累禍及餐廳

連續12屆獲知名美食指南「米芝蓮」一星殊榮的的西貢市場街六福菜館，連續兩日（29日及30日）遭淋潑油漆。負責人昨日受訪時，曾懷疑是被人「惡作劇」，詎料今晨金漆招牌再遭潑紅油。消息指，警方經調查後，懷疑3名涉事餐廳職員因過度消費或過度賭博而負債累累，累及餐廳被淋油追債。

荃灣私家車撞花槽石壆 司機疑棄車離開

荃灣發生車禍。今日（30日）凌晨4時許，一輛私家車沿海興路行駛，轉入大涌道迴旋處時，失控撞向花槽石壆，其他司機見狀報警，警方接報到場，發現涉事私家車的車頭損毀，零件飛脫，但司機不知所終，疑棄車離開。警方正追查涉事司機下落，涉事私家車拖走處理。

颱風蘇拉或以強颱級數逼港 天文台發一號風球 明稍後改3號風球

超強颱風蘇拉進逼，天文台今午（30日）5時40分發出一號戒備信號，並會在明日（31日）中午前維持，至明日稍後時間會改發三號強風信號。根據天文台最新路徑預測圖，蘇拉周五至周六（9月1日及2日）最接近香港，屆時或仍達強颱風級別，在香港南面掠過。

颱風蘇拉｜梁榮武拆解四大因素 影響路徑強度 倘西登對港威脅大

熱帶氣旋「蘇拉」（Saola）路徑變幻莫測，天文台日前西移其預測路徑，預料「蘇拉」明日（31日）進入香港400公里範圍之後沿着廣東沿岸向西移動，周末（2日）最接近香港。

黑裙女肉身擋巴士礙行車 涉嫌在公眾地方或交通造成阻礙被捕

上周日（20日）一名女子在落馬洲新田公共運輸交匯處，以肉身擋巴士，阻礙巴士行駛。警方經調查後，昨日（30日）在屯門富泰邨一單位拘捕35歲姓李女子，涉嫌在公眾地方或交通造成阻礙。