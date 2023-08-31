颱風蘇拉．直播｜天文台：倘路徑及風力一如預料　或需掛十號風球

【打風/颱風蘇拉香港/颱風蘇拉路徑】超強颱風蘇拉逼近香港，天文台預計明日（9月1日）改發八號烈風或暴風信號，並轉吹東北風10級，離岸及高地達12級，風力相等於10號風球。

港府召開跨部門記者會講述準備工作，天文台表明預測周五凌晨2至5時改發8號風球，形容今次威力與上次破壞力極強的「山竹」相若，並指倘路徑及風力一如預測，天文台有機會改發10號風球。政務司司長陳國基指，倘颱風造成極端情況，例如山竹令大量樹木倒塌，市民無法上班，政府會適時公布，建議全港停工，但他個人認為「今次預早做好晒啲嘢，相信要咁做嘅機會唔大。」



▼8月30日 天文台發出一號風球▼



陳國基表示，因應超強颱風蘇拉迫近香港，今早召開跨部門督導委員會議，確保要有全面充分準備及應變部署，以應變颱風可能帶來的嚴重威脅，會議超過20部門，由他統籌及保安局督導。

他指出，按天文台最新預測，凌晨2至5點會改發八號風球，並會維持一段時間，並預早公布，周五全港會停課一天。

民政事務總署今晚會開放多個臨時庇護中心。相關部門已準備風後善後工作，並檢視各主要幹道、道路清單，以確保風後最快速度清理道路上的阻塞物。

而醫院管理局會預備人手，確保急症室運作正常，留宿醫生會較平常多20％。

▼8月31日颱風蘇拉交通消息▼



陳國基呼籲市民不要掉以輕心，切勿進行「追風呀、睇浪呀」等行動。他提醒市民留意政府的新公布，並期望可將風暴對香港的影響減到最低。

至於會否呼籲全港停工，陳國基指倘颱風造成極端情況，例如山竹令大量樹木倒塌，市民無法上班，政府會適時公布，建議全港停工。陳國基指，個人認為「今次預早做好晒啲嘢，相信要咁做嘅機會唔大。」

天文台台長陳栢緯指，蘇拉的預測路徑是向西北方向移東，並自西向東移向廣東沿岸，9月1日夜晚及9月2凌晨最接近香港，在香港以南掠過，明日日間隨蘇拉迫近，風勢會特別猛烈，呼籲停止水上活動。

他又指，預計海上高度在9月1日午夜上升，預料與「山竹」襲港的情況相近，威力亦相若，引致的風暴潮亦相若。陳栢緯亦指，吐露港水位或升至與數十年前溫黛襲港一樣。

陳栢緯指，天文台已預測明日部份高地吹12級颶風，倘蘇拉的路徑及風力一如預測，相信有機會發出十號風球。

圖為天文台對蘇拉的預測路徑。（天文台網頁圖片）

內地中央氣象台8月31日早上8時最新預測顯示，將於9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，級數為強颱風級或超強颱風級；圖為中央氣象台8月31日早上6時預測圖。

屋宇署署長余寶美指，已派員到地盤檢查棚架、吊船、天秤等是否安全，並主動巡查主要街道的外牆，並會安排政府承建商主動清拆有危險的招牌。

屋宇署會啟動緊急事故中心，24小時輪更工作並接收通報和作出適當處理。

運輸署署長李頌恩指，現時全港有逾1900支閉路電視，監測全港主要道路幹道，及早監察及清理被阻塞的道路，並以「香港出行易」發放交通消息。她又指，當知道8號風球除下，會要求港鐵及巴士公司盡早評估道路，盡早恢復服務。

民政事務總署署長張趙凱渝指，已派員到大澳安裝擋水板。今晚8點會提早開放臨時庇護中心，開放期間安排關愛隊員到中心幫手。