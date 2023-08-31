颱風蘇拉．返工｜預告發出8號風球　陳國基：勞資應先制定安排

【打風/風球/熱帶氣旋】超強颱風蘇拉逐步靠近廣東東部沿岸，港澳兩地如臨大敵，並已呼籲市民做好防風防災準備。港府今午（31日）召開記者會，表示天文台最新預測，本港明日凌晨2時至5時將會掛8號風球。



政務司司長陳國基提早宣布，9月1日開學日順延，明天所有學校包括中小學及幼兒園明日停課一天。至於「打工仔」方面，所有僱主應預早與員工預先制定颱風下的天氣安排，包括上班、下班、復工及在家工作等，所有安排應與僱員安全為最主要考慮因素。



據天文台最新預測，本港明日凌晨2時至5時將會掛8號風球。港府今午（31日）召開記者會交代應對措施，包括提早宣布，9月1日開學日順延，明天所有學校包括中小學及幼兒園明日停課一天。教育局將於全港學校發出郵件談及詳細安排及與學校聯絡。

至於「打工仔」方面，政務司司長陳國基表示，所有僱主應預早與員工預先制定颱風下的工作安排，包括上班、下班、復工及在家工作等，所有安排應與員工安全為最主要考慮因素。僱主需要體諒員工面對的困難及所需，以安排情理兼備及具彈性的安排。他亦指，如必需要求員工在惡劣天氣情況上班，僱主需要為員工的交通、安全、膳食及休息作好安排。