颱風蘇拉｜超強颱風襲港　如港府發出「極端情況」員工點算好？

2018年超強颱風山竹襲港後，本港多個地方出現塌樹和嚴重水浸，導致交通癱瘓。不過，當時港府未有宣布停工，令到不少市民在惡劣情況下仍要上班，引起廣泛不滿及爭議。



勞工處其後在2019年公布新修訂的《颱風及暴雨警告下工作守則》，以改善日後應對超強颱風的準備、應變和善後工作的機制。新措施下，政府會視乎情況，在八號颱風警告改為三號颱風警告前公布「極端情況」，屆時除與僱主就「極端情況」下訂立有上班協定的必要人員外，僱員在8號颱風警告取消後兩小時，應留在原來的地點或安全地方，而非立即啟程上班。



取消8號風球後兩小時 僱員毋須立即啟程上班

據《颱風及暴雨警告下工作守則》，新措施下當超強颱風引致極端情況，例如公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電，政府會視乎情況，在八號颱風警告改為三號颱風警告前公布「極端情況」。

在政府發出「極端情況」公布後，除與僱主就「極端情況」下訂立有「上班協定」的必要人員外，僱員在八號颱風警告取消後的兩小時，應留在原來的地點，而非立即啟程上班。政府會審視情況，並在兩小時期限屆滿前，再公布會否延長或取消「極端情況」。其間僱主與僱員都必須留意政府進一步的公布。

當「極端情況」取消，僱員應根據早前和僱主協定的復工安排上班，如「極端情況」結束後剩餘的工作時間不足3小時，當天毋須復工。僱員如遇到實際困難而未能返回工作崗位，應盡快通知主管。在該種情況下，僱主亦應作出情理兼備及彈性的處理，如僱員的解釋合理，不應不發放工資。

至於何為必要人員呢？必要人員是要在惡劣天氣下仍要當值的員工，僱主應考慮（1）僱員的安全、（2）行業性質、機構運作需要及服務的逼切性、（3）人力需求、人事編制及僱員個別的情況與（4）只要求必需的人員上班，且人數應減至最少。

勞工處表示，僱主應顧及必要人員的情況，作出情理兼備的彈性安排，例如適當的休息時間，並以僱員的交全為首要考慮。另外，僱主應向必要員另外發放當值津貼、交通津貼或向自願繼續協助的僱員，發放優於正常工資的津貼，以補償他們的額外服務。