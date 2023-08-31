港大學生事務長發信：將推措施提學生保持關愛　確保迎新營愉快

香港大學護理系迎新營（Ocamp）爆風波，有自稱護理系新生在網上貼文指控有「組爸媽」吸食大麻，更稱有「組爸」疑非禮新生，警方昨（30日）拘捕一名20歲港大男生涉在迎新活動中非禮18歲女子。



港大學生事務長謝樹基今（31日）向學生發電郵，指校方正嚴肅調查事件，並稱會實施一些措施，提升學生保持關愛環境的重要性和嚴肅性的認知，確保日後所有營新活動對所有參加者都是包容及愉快（inclusive and enjoyable），並指港大提供一切支援服務，包括心理諮詢服務等，協助受影響的學生。



校方正調查迎新營事件 倘發現有學生違規會作紀律處分

港大學生事務長謝樹基向學生發電郵，回應近日港大迎新營性騷擾風波，指理解大家對事件的關注及擔憂，強調校方會嚴肅處理事件。

他稱留意到警方涉性騷擾拘捕一名學生，學校也正做校內調查工作，倘發現有任何違反校規行為，會作紀律處分。

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謝樹基在信中又提到，會實施一些措施，以提升學生對關愛校園環境的嚴肅性及重要性的認識，確保以後所有營新活動對所有參加者而言都是舒適及愉快的；港大會提供一切支援服務，包括心理諮詢服務等，協助受影響的學生。

警方今日拘捕一名20歲港大男學生涉在營新活動非禮18歲女學生。消息指，被捕人是男組長，但並非與女事主同一組，他被指入營第一日（20日）在度假村活動室，用雙手觸摸女事主靠近胸部的腋下，並從腋下到腰部進行猥褻，女事主的男組員目睹此事發生。

港大學生事務長謝樹基。(資料圖片)

消息又稱，在入營第二日（21日），學生在宿舍客廳聊天，期間被捕人分享過去的經歷，並用手指抓撓女事主的前臂演示，同一名男組員再次目睹事件，而女事主感到被冒犯，遂向兩名男組長投訴。

據知，警方經調查後，確認被捕人身份，並到其住所拘捕。而被捕人在警誡後否認罪項。至於新生的其他指控，包括吸食大麻、洗手間有安全套等，暫時未有證據證實，案件仍在調查中。