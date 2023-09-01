颱風蘇拉．公共服務｜社署單位不開放　醫管局門診及入境處停服務

超強颱風蘇拉襲港，天文台今日（1日）凌晨2時40分發出8號風球，今日大部份時間維持。入境事務處、社會福利署、運輸署等政府機構宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間暫停服務。醫院管理局表示，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務暫停。 此外，考評局發出有關國際及專業考試的特別布告稱，由於天氣惡劣，今日上午舉行的 Chartered Financial Analyst （CFA）考試將會改期。



天文台9月1日清晨6時預測超強颱風移動路徑圖。（天文台圖片)

醫院管理局

醫院管理局宣布，因天文台已經發出八號熱帶氣旋警告信號，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號熱帶氣旋警告信號生效期間暫停。已經預約的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。

社會福利署

社會福利署宣布，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

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入境事務處

入境事務處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。

運輸署

運輸署宣布，由於八號烈風或暴風信號現正生效，運輸署位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務至另行通知。已預約於暫停服務期間進行駕駛考試（包括路試和筆試）的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。

已預約於暫停服務期間進行的車輛檢驗將會取消。已預約的市民，請於車輛檢驗中心重開後，重新辦理車輛檢驗預約。

另外，已預約於暫停服務期間辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於9月8日或之前於辦公時間內，到訪牌照事務處遞交申請，毋須重新預約。

司法機構

司法機構宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號在上午六時仍然生效，今早（1日）所有法院和審裁處的聆訊會延期。八號熱帶氣旋警告信號如在11時或以後仍然生效，今日下午所有法院和審裁處的聆訊亦會延期。

法院／審裁處的登記處及辦事處繼續暫停辦公，直至另行公布。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用區域法院和裁判法院登記處提供的電子服務，但在登記處暫停辦公期間經綜合法院案件管理系統提交的任何文件將視作於登記處重開時收到。

考試及評核局

考評局發出有關國際及專業考試的特別布告稱，由於天氣惡劣，今日（1日）上午舉行的 Chartered Financial Analyst （CFA）考試將會改期。有關安排將由相關考試機構於日內公布。至於下午舉行的國際及專業考試，請留意稍後發出的公布。

金銀業貿易場

金銀業貿易場表示，由於八號烈風或暴風信號仍然懸掛，港金公開喊價市場上午停市 。 如八號烈風或暴風信號在正午12時後仍然懋掛，港金公開喊價市場全日停市。金銀業貿易場之電子交易平台不受影，維持正常服務 。

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