教大新校長李子建將革新師訓課程　培育國民身份認同和創新思維

撰文：胡家欣
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教大新校長李子建今日履新，向師生及校友發電郵表示，教大首份《策略發展計劃》將於2025年完結，初步計劃在下一個六年計劃中拓展教育科技、開辦多元課程，以及推廣師德及價值觀教育等。他續指，正籌劃革新教師教育課程，成立工作小組負責有關檢討工作，務求令大學學術課程及課外活動變得更加豐富和充實，又會致力培育本科及研究生的國民身份認同及創新創業思維。

教大新校長李子建表示，正籌劃革新教師教育課程，成立工作小組負責有關檢討工作。 （資料圖片）

李子建在電郵表示，下一個六年的大學《策略發展計劃》，初步計劃拓展教育科技、開辦多元課程，以及推廣師德及價值觀教育等。他指，有些新方案正處於研究討論階段，某些即將落實，亦有些項目已經正式推出。

他舉例，最近成立的兩所「學院」，分別為「教育發展與創新學院」和「應用政策研究及教育未來學院」，目的是促進各學院屬下中心發揮跨學科的協同效應。兩所學院將涵蓋特殊教育、職業教育、生命教育、教師教育、應用政策研究、法治及國家安全教育、人工智能（AI）與元宇宙教育，以及中國語文教育及非物質文化遺產等領域。

近年人工智能科技衝擊教育界，李子建表示，教大將投入更多資源，加強科學和科技學科的實力，並會特別注重AI生成工具在教育層面的應用。他續指，教大將思考如何更有效地善用創新科技，同時抱持道德原則，早前已制定「6-P教學取向」，鼓勵師生在秉持學術誠信的大前提下，開拓自主學習模式。

成立工作小組檢討及革新師訓課程

另外，他指，教大正籌劃革新教師教育課程，成立工作小組負責有關檢討工作，務求令大學學術課程及課外活動變得更加豐富和充實，令同學受惠於更全面而多樣化的課程和活動。校方亦十分重視舍堂文化及全人教育，並會致力培育本科及研究生的國民身份認同及創新創業思維。

作為一所政府資助的大學，李子建表示，教大會推動大灣區內的研究協作、培訓課程，以及擴闊畢業生在大灣區的就業前景，正探索各種不同的合作機會，並與潛在夥伴展開深入討論，期望能適時公佈具體計劃。

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