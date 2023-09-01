風球蘇拉眼壁橫過香港　天文台天氣預測：1因素掛10號風球及除下

超強颱風蘇拉襲港，天文台今日（1日）傍晚6時20分改掛9號風球，天文台指，蘇拉眼壁位於香港天文台以東約30公里，並逐漸逼近本港。天文台在傍晚6時45分的熱帶氣旋警告中稱，預料未來數小時，蘇拉眼壁會橫過本港，風力會顯著增強，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。



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傍晚6時45分蘇拉眼壁位於香港天文台以東約30公里

天文台傍晚6時45分發出熱帶氣旋警報指，超強颱風蘇拉的眼壁位於香港天文台以東約30公里，並逐漸逼近本港。與蘇拉相關的狂風大驟雨正影響本港。本港普遍吹烈風，離岸間中吹暴風，部分高地達颶風程度。

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天文台會視乎本地風力變化評估是否需要發出十號颶風信號

天文台預料未來數小時，蘇拉的眼壁會橫過本港，風力會顯著增強，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

天文台稱，按照現時預測路徑，蘇拉會在午夜前後在香港天文台以南約40公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。