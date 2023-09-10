香港夜繽紛｜中環街市月底推啤酒嘉年華　冀重振中區夜生活

政府最快本周中公布重振香港夜經濟計劃「香港夜繽紛」，不少商場預告延長營業時間配合。華懋集團中環街市總經理鍾詠婷表示，8月底在中環街市舉行的「國際搖滾音樂節」可成為試點，經收集人流及消費等數據，說服商戶推遲關門，將於中秋及國慶節連假舉辦「青島國際啤酒嘉年華」，屆時每日活動時間至午夜12時才結束。



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中環街市人流較去年同期增80%

中環街市為二戰前落成的建築，疫情期間活化工程完成後，於2021年轉交予發展商營運。面對通關後的新挑戰，鍾詠婷接受訪問時表示，兩年來已錄得2,600萬入場人次，通關後情況良好，人流較去年同期增80%，營業額亦錄得50%升幅，「如果我哋可以再加強多啲夜經濟，絕對會對零售餐飲有幫助。」

與其他民生區商場不同，中環街市座落於香港黃金商業地段，顧客群以上班族為主。鍾詠婷指，午飯與下班時間為街市人流的高峰期，但她觀察到疫情後港人生活習慣改變，即使盛行飲酒文化的中環同受影響，「有啲直頭可能放咗工就返屋企，可能就算Happy Hour時段，大概九點十點開始人係會少咗。」

以前飲酒文化好多時約朋友都係10點11點先出街，𠵱家我諗都幾難搵到朋友返咗屋企沖完涼，再10點鐘約出街。呢個係生活上嘅改變。 華懋集團中環街市總經理鍾詠婷

推行活動收集數據 說服商戶延長營業時間

為響應政府的呼籲，鍾詠婷指中環街市在8月底舉行「國際搖滾音樂節」，活動作為試點，收集人流及消費等相關數據，以說服商戶延長營業時間。至於接下來的中秋及國慶節連假，街市更已與政府商討，將舉辦「青島國際啤酒嘉年華」，屆時每日活動時間至午夜12時才結束。

不過鍾詠婷認為，達到恢復夜經濟的最終目的確有困難，例如部份商戶不願延長營業時間，部份則難以招聘夜更人手；而市民經過三年疫情後，亦不輕易改變現時的生活方式。「刺激返客人消費肯行返出嚟都緊要，如果唔係嘅，不如留喺屋企睇電視算啦。」

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澳洲消費文化Thursday Night值得借鑒

鍾詠婷建議，商場可向日間消費的顧客，派發晚間使用的消費券；商戶可效法超市的特價時段，推出夜間折扣優惠。至於政府亦應在交通配套上配合，例如在特別日子延長港鐵尾班車時間，並推出深夜乘車優惠，以減輕高昂的交通開支，吸引年輕人離家外出玩樂。「平咗交通費，可能變相肯行出嚟多啲。」

此外，鍾詠婷認為外國的消費模式亦值得本港借鑒，例如澳洲獨有的Thursday Night（周四夜），由於當地部份企業每周三或周四發放薪金，商戶為了讓當地居民盡情購物，逢周四延長營業時間。

電影《無名》在中環街市取景。該鏡頭向香港已故攝影師何藩致敬。（網上劇照圖片）

定期與影視公司合作 吸引旅客朝聖打卡

相比其他風格大同小異的商場，中環街市更擁有古跡的優勢。鍾詠婷透露，現時旅客佔中環街市人流量的30%，每日均有旅遊巴停泊在外。同時在旅發局的宣傳下，開關後有不少來自小紅書的網紅，前來「打卡」在網上推介。

今年初上映、由香港影梁朝偉和內地年輕偶像王一博主演的電影《無名》，亦在中環街市拍攝樓梯場景。鍾詠婷對內地旅客特地朝聖感到意外，因此會定期與影視公司合作，繼續對外推廣中環街市。

商戶︰招聘人手確實為難題 店舖早收欠吸引

然而商戶均反映延長營業時間有困難。以環保概念提供訂造產品服務的「1001HK」，在中環街市落戶已有兩年。負責人蔡先生表示，觀察到不少商戶晚上9時已無人光顧，因此支持政府推動夜經濟恢復，讓小商戶可從中得益。但他指，招聘人手確實為一個難題，期望發展商可再減輕商戶的成本。

蔡先生並認為，政府應擔任牽頭的角色，打破惡性循環，例如派發晚間消費券，以鼓勵市民及商戶配合，「𠵱家唔係話我哋唔想出嚟，不過出嚟好多舖頭都收咗，咁其實你咪唔會出，所以呢個係雞蛋同雞嘅問題。」

在中環街市短期市集擺檔的徐同學便直言，「開夜啲夜晚都冇客，開夜啲其實客流量都唔係好大。我會建議不如減租仲好啦，比較實際。」但她指，同學們出外聚會的次數增加，加上旅客人數逐步恢復，因此對本港經濟仍抱有信心。