港九塌樹冧棚架｜10號風球下女子臉朝下倒地滑行｜今日必看8分鐘

颱風蘇拉｜暴風過後 直擊港九塌樹冧棚架

颱風蘇拉吹襲香港，天文台昨晚（1日）一度發出十號颶風信號，至今日（2日）早上，八號東南烈風或暴風信號仍然生效。蘇拉襲港期間，多區風勢強勁，導致大量樹木及棚架倒塌，截至上午9時，渠務署確認18宗水浸個案。據記者統計，由昨日（1日）天文台凌晨懸掛八號風球至今，警方及消防兩部門，已接獲至少200宗塌樹或樹木有倒塌危險的報案，以及逾160宗危險棚架、窗戶的報案。

10號風球下女子被暴風吹跌影片瘋傳 臉朝下倒地滑行

【蘇拉／颱風／10號風球】颱風蘇拉帶來10號風球，狂風暴雨下如非必要切勿外出！本港網絡在10號風球期間瘋傳1段影片，見到街上橫風橫雨下，有穿熱褲女子在調景嶺交通交匯處外行人路上，被暴風吹到臉朝下跌在地上，更像「溜冰」般滑出馬路，相當驚險，幸最終她能自行站起，相信並無大礙。影片引來網民熱議，直呼蘇拉風力「可怕」，「望到都痛」、「希望冇大礙…」、「呢個風唔少嘢」；也有網民提醒打風下如非必要不要出街，「明知咁勁仲出去…」，不過也有人表示，市民外出原因眾多，「可能真係有必要呢，有啲行業一樣要返工，例如食肆、醫護或者港鐵職員等等」。

堅尼地城天台組合屋被強風吹落街 壓毀一輛客貨車

昨晚（1日）10時許，颱風蘇拉吹襲本港，十號風球生效期間，風勢猛烈。一名車主報案，指其客貨車停泊在堅尼地城厚和街咪錶位，但被一個組合屋擊中，擋風玻璃碎裂，車頭嚴重損毀，幸好事件中無人受傷。至今早（2日）11時，車主再次報警，警方接報後已聯絡車主及組合櫃的物主。

消防山頂鋸樹不適送院 同袍心急駕消防車撞醫院簷篷

超強颱風蘇拉昨日（1日）逼近香港，八號東南烈風或暴風信號熱帶氣旋警告今晨仍然生效，本港至今日（2日）錄得多宗塌樹或樹木有倒塌危險的報案，消防疲於奔命，但仍緊守崗位。其中一名年約48歲消防員在山頂處理塌樹期間暈倒，同袍大驚搶救和召救護車到場，幸該名消防員在救護車上回復知覺，清醒送往律敦治醫院接受治理。消防處回覆《香港01》查詢表示，一度暈倒的消防員經初步檢查後並無大礙，現時留院觀察。

將軍澳數據技術中心窗框被吹脫 目擊者：搖晃似地震

超強颱風蘇拉襲港期間，本港多處塌樹及爆玻璃。昨晚（2日）10號風球懸掛期間，將軍澳工業邨創新園、以16.5億元興建「數據技術中心」大樓，有玻璃窗被強風吹至鬆脫，連同窗框掉落街上。

目擊事件的研究員指，玻璃窗被吹脫前，曾感到如「2、3級地震般」的搖晃，認為自己「有緣見證大樓的歷史」。

破壞力被指不及山竹 梁榮武分析五大成因：環流較細

超強颱風「蘇拉」昨日（1日）吹襲香港，最接近時在本港30公里掠過，天文台昨晚更發出10號風球。紅磡海濱廣場二期有零星部份玻璃外牆受損，然而2018年的超強颱風「山竹」在香港以南約200公里掠過時，同一幢大廈大量玻璃外牆被破壞，變得「體無完膚」。不少人亦提出疑問，不解當年距離較遠的「山竹」，為何較「蘇拉」造成更大破壞。

8號風球生效期間 有市民連續兩日北上吃喝玩樂

颱風蘇拉襲港，天文台宣布今日下午4時20分改發三號強風信號，不過在8號風球仍然生效時，有市民昨日及今日仍冒著狂風暴雨北上吃喝玩樂，表示只要香港及深圳地鐵服務恢復如常，對於北上並無大礙：「深圳嘅地鐵開，呢度嘅地鐵開就已經無影響㗎啦。」