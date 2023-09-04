颱風蘇拉｜風力不如山竹強　天文台解釋其眼壁較小只影響南部一帶

超強颱風蘇拉周五（1日）襲港，天文台當日晚上8時15分發出10號颶風信號，持續生效至周六（2日）。天文台事前形容，相關颱風風力與山竹相若，惟最終風力似乎不似預期。



天文台署理高級科學主任蔡振榮今日（4日）承認，超強颱風蘇拉整體的風力未如山竹般高，因蘇拉在本港南邊近距離掠過時風力已逐漸減弱，加上颱風蘇拉的結構緊密，風力最強的位置為其中心位置，故最強的風力只集中在香港的南邊，令到市區未必感受到其相關風力。



▼9月2日 颱風蘇拉襲港後西貢碼頭市面▼



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超強颱風蘇拉周五（1日）襲港，天文台當日晚上8時15分發出10號颶風信號，持續生效至周六（2日）凌晨，最近在天文台以南30公里掠過。天文台事前形容，相關颱風風力與山竹相若，惟最終風力似乎不似預期。

天文台署理高級科學主任蔡振榮在港台節目《千禧年代》中解釋，超強颱風蘇拉整體的風力之所以未如山竹般高，因蘇拉在本港南邊近距離掠過時風力已逐漸減弱，加上颱風最強的風力只集中在香港的南邊，令到市區未必感受到其相關風力，「如果佢唔喺香港南邊掠過，而係喺北行10公里、20公里，可能市區嘅風力，或者整個香港大部分的風力都會更加強。」

▼9月2日 颱風蘇拉襲港後將軍澳市面▼



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他補充，天文台當時亦預測颱風蘇拉大機會在南邊掠過，故對其路徑預測大致準確。他解釋，颱風山竹襲港時雖然距離較遠，惟颱風的最強雨帶正正影響了香港，相反颱風蘇拉橫流結構緊密，最強的風力為其眼壁位置，而眼壁只是橫過本港南邊，故風暴潮未有影響吐露港、大美督一帶，在颱風蘇拉襲港時相關地區僅錄得暴風程度的風力，而並非山竹襲港時的巨風程度的風力。

香港氣象學會發言人、前天文台台長梁榮武表示，超強颱風的蘇拉由呂宋進入南海的過程，風力都十分強勁，惟較接近香港時有明顯減弱，雷達圖片顯示組織鬆散，至於減弱有多少，料天文台會再分析。他續指，相關減弱非無跡可尋，因之前亦曾指超強颱風受到一個微弱的東北季候風影響，而東北季候風可能將乾旱的空氣捲入了橫流，亦有可能蘇拉的橫流有部分與陸地有磨擦，而減慢了速度。

香港氣象學會發言人、前天文台台長梁榮武表示，超強颱風的蘇拉由呂宋進入南海的過程，風力都十分強勁，惟較接近香港時有明顯減弱。（資料圖片）

他續指，此些因素很難說可以早幾多預測，因為每次颱風都有不同。他強調，本港天文台使用的儀器已相當不錯，不比世界任何地方輸蝕，但計算數據往往有不確定性，大氣層運作非常複雜，就算超級電腦亦不能百分百模擬大氣層情況，「只可以略略咁做」，惟將實際方法簡化了一定會誤差，尤其對極端天氣的預測，希望市民明白。

他補充，天氣預測永遠都會有錯，但錯都寧靜錯在安全那邊，故預測極端天氣永遠要較保守，「我地寧願做多咗而錯，而唔好做少咗而錯。」