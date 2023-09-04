粉嶺高球場｜公園正式開放　市民因具爭議性好奇入場　撐歸還百姓

政府正式收回粉嶺高球場「舊場」部分用地，位於粉錦公路以東的公園今日（4日）上午11時開放予市民使用，有入場人士指，高球場以往是「貴族」專利，現時開放予「平民百姓」，支持政府做法；亦入場人士形容這片土地「充滿爭議」，因此特意前來，至於應否用作建屋，則難以作判斷，但稱「始終香港有好多人無屋住。」



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政府收回粉嶺高球場部分用地，原擬9月1日啓用位於粉錦公路以東的公園、即部分粉嶺高爾夫球場「舊場」予市民使用，惟受颱風蘇拉影響，當局需要先清理倒塌樹木，延至今早11時開放。

居於粉嶺的陳女士今日與朋友前來，她從上水站步行至公園，坦言「唔係好識路」，幸好最後成功到達公園。她表示，對高球場回收土地建屋無意見，但期望政府保留場內的高爾夫球設備，供市民租用。

市民：以往高球場只有「貴族」可用

住在大埔的賴先生稱，知道公園今日開放，特意駕車與太太及鄰居前來。他說，以往高球場只有「貴族」可用，現時政府收回開放予「平民百姓」，稱要大力讚揚政府。他又說，在該用地建屋也是好事，以幫助居住劏房的人，至於園內有古樹，他認為可以分開保留，不一定要砍樹。

另一位陳女士跟丈夫從九龍城過來，她坦言以往不曾到訪粉嶺高球場，對這片「充滿爭議」的用地感好奇，所以特意與丈夫前來。她說，來到後發現公園周圍已有不少屋苑，不希望住宅密度太高，認為要認真思考是否再要在該處建屋，不過她說談不上贊成或反對，「始終香港有好多人無屋住。」

據政府早前公布，今日起開放的設施包括位於公園北端的寵物共享公園、步行徑和24小時營運的收費公眾停車場。

市民如欲前往上述公園，可由港鐵上水站B1出口步行約20分鐘，或乘搭巴士或小巴到達。