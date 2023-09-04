麥當勞今晚暫停普通咖啡　套餐轉配McCafé　食客：變相加價

麥當勞今日（4日）刊登報章頭版廣告，並在清早在Facebook宣布重大消息，指「麥當勞咖啡退休」，今晚6時正式道別，停售優質濃香咖啡及優質即磨咖啡，帖文僅得幾句文字，沒交代原因，但引來網民熱議，包括是否以同系品牌McCafé替代，期後網傳分店有另一款宣傳海報，「麥當勞咖啡免費升級轉用McCafé咖啡」。

記者今早到麥當勞金鐘旗艦店觀察，未見網傳的海報，惟向店內經理查詢時，明日（5日）起，所有套餐的咖啡，會自動升級為McCafe的咖啡。



麥當勞的Facebook帖文以「重大消息」、「麥當勞咖啡退休喇」為題，表示「麥當勞咖啡喺今晚6點正式道別並暫停供應，感謝大家多年支持！」，並有備註指，「停售包括凍/熱優質濃香咖啡及優質即磨咖啡」，帖文沒提及同系品牌McCafé咖啡的去向，惹來大批網民留言，反應各異。至上午11時許，網上瘋傳另一張疑似麥當勞店內一款新宣傳海報，圖片是一杯McCafé咖啡，文字為「麥當勞咖啡免費升級轉用McCafé咖啡」。

記者前往位於金鐘海富中心麥當勞旗艦店視察，現場未見網傳的宣傳海報，逐以客人身份向收銀處查詢是否有圖片所示優惠時，職員隨即回答：「唔係今日呀嘛！」記者再追問優惠何時開始，「而家買唔係免費（升級）。」

記者及後再次向分店經理確認，經理稱今日晚上六時後沒有咖啡供應，但明日起所有套餐的咖啡，會自動升級為McCafé的咖啡，亦即優惠明日才生效。

在金鐘旗艦店的自助售賣機所示，即將停售的「優質濃香咖啡」售價18元（以熱及細杯計，下同），另一款「及優質即磨咖啡」亦售18元；同店McCafé最基本的兩款，包括「美式咖啡」和「意式鮮奶咖啡」都售18元。

不過，若以麥當勞手機應用程式選擇在油麻地駿發花園店，「濃香」及「即磨」分別售17元和18元；「美式」和「意式」都售16元；荃灣愉景新城「濃香」及「即磨」分別售17.5元和18.5元；「美式」和「意式」同樣售16元。換句話說，McCafé咖啡的單點價都比普通咖啡便宜1至2元。

食客阿輝於金鐘上班，下午約1時作最後衝刺，前往此分店購買一個套餐配麥當勞咖啡。目前配餐麥當勞咖啡有兩種選擇，分別為「優質濃香咖啡」及「優質即磨咖啡」，價格分別售18元及19元。至於McCafé的選擇之中，最低價的「美式咖啡」及「意式鮮奶咖啡」，價錢均是18元。

每天早上均會喝咖啡的阿輝表示，麥當勞咖啡和McCafé咖啡口感上有分別，「但講唔出」，他已習慣飲麥當勞普通咖啡。他亦從網上得知，日後跟餐可免費升級做McCafé，但他預計跟餐的麥當勞咖啡停售並升級為McCafé咖啡，等同變相加價，之後單買McCafé咖啡價格有機會提高。

他認為，McCafé咖啡相比起其他連鎖咖啡店，價格尚算優惠，認為麥當勞今次停售咖啡是遲早的事。「但要睇佢營銷效能（marketing effort）有幾持久囉⋯⋯如果呢一個升級只係短期措施，去引返啲人去McCafé嗰度，咁就會有啲感覺令人覺得變相加價」。他坦言，從營運者角度而言，麥當勞此做法無可厚非，因為同一個地方兩部咖啡機運作，如果要利用空間最大化，以提高效率，集中一個地方處理咖啡會更好。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，麥當勞的宣傳手法已吸引很多人關注，是市場推廣手段，因為慣性的宣傳，舉例說只會是「將軍漢堡返嚟喇」，不會用「將軍漢堡退休喇」或者「我就死喇」，還笑言通常產品只會「靜靜地下架」，不會大賣廣告，所以只為宣傳有升級版本去替補。

方表示，停售普通咖啡，改用McCafé咖啡可能對麥當勞而言，有更多咖啡豆可供選擇。