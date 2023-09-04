粉嶺高球場｜不滿收地「踩場」　原居民揮球桿：祖先一直喺度打波

政府收回粉嶺高球場「舊場」32公頃用地變為休憩公園，今日（4日）正式向公眾開放，中午時分有約20名自稱「上水原居民」全副裝備，拖着高爾夫袋「踩場」，他們聲稱哥球會與2000名原居民有協議，容許在「舊場」打高爾夫，有人取出高爾夫，又不斷揮棍，高呼「祖先都一直喺度打波」，隨即有職員衝出來制止，現場一度混亂，最終擾釀半個多小時才離開，明言「聽日再返嚟」。



政府收回粉嶺高球場部分用地。今日（4日）正式開放，一班聲稱上水「原居民」指，以往獲哥球會安排在「舊場」打波，不滿收地後「無波打」。（余俊亮攝）

粉嶺高球場「舊場」今早11時開放，吸引不少市民到訪，在中午時分，約20名自稱以往一直在舊場打高爾夫、晨運的原居民，揹着高爾夫球袋走入場內未開放的範圍，其中上水村村民黃先生說，球會有逾2000名原居民登記，並謂：「祖先都一直喺度打波。」他認為收地非問題，但政府不可只顧開放公園予大眾使用，也要照顧村民需要。

「數百年前，其太公已喺度生活」

另一位上水鄉原居民廖先生表示，數百年前，其太公已在該處生活，及後港英政府將這些土地改作高爾夫球場，當時已與原居民有協議，讓原居民在限定時段來打高爾夫球及晨運，惟現時政府收地後，未有派人與原居民溝通，影響原居民原有習慣。他期望，政府可預留一個時段開放高球會舊場供村民使用。

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指港英政府允打波 「係我哋權利」

大頭嶺村的原居民簡先生也提到，以往港英政府「搶走」原居民土地建高球場後，答允讓原居民在舊場打波，他跟今日到場的原居民亦「日日都係咁打。」他認為不論政府收回用地後是否建屋，也要安置「原居民打波嘅問題」，又指會堅持每日來打波，「呢啲係我哋權利嚟。」

康民署的職員一直跟隨他們，並勸告他們不要在該處打高爾夫球。有些村民一度在墳前停留，並向康文署年員稱來拜山不用申請。該批人士其後表示「食飯先」便離開公園，有人揚言明天會再來。