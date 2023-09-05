Pop-up小學︱最後一個開學禮　學生拍即影即有留念　家校歡聚午膳

有時限營運九年的基督教聖約教會堅樂第二小學，今年是最後一個營運學年，昨日迎來最後一個開學禮。校長蕭婷早上在校門迎接107位小六學生回校上學，校內三隻小貓豆腐、芝麻和Oreo也蹲在一旁與學生打招呼。



開學日變為紀念日，學校安排學生在校園不同角落，以即影即有拍照留念，又自製計時板倒數最後日子。蕭婷說：「面對終結，我哋希望呢個終結篇係精彩，唔係有太多嘅離愁別緒，反而係好積極去迎接呢189日，希望有好多美好難忘嘅回憶。」



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自製計時白板 倒數始束日子

為迎接最後一個學期，學校今日舉行特別活動，老師帶同即影即有相機，為學生在學校不同地方拍照留念，之後在開學禮上，讓學生將照片張貼在白板上，成為大幅「大合照」。學校尚餘189天，校方自製計時倒數白板，每上一日學便會扣除一天，為學生的小學生活，和堅樂第二小學的日子倒數。

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校長：學校唔係豪宅 係小康之家 感受真正的愛

開學禮上，除了唱聖詩及祈禱外，每位老師都分別分享他們暑期期間的生活，以拉近與學生的距離。校長蕭婷致辭時提到，學校作為「火柴盒小學」，「我哋唔係豪宅，但我哋係小康之家，喺小康之家嘅裹面，裹面嘅人係可以真正感受到愛。」學校亦特別邀請家長到場參加開學禮，儀式完結後一同共進午膳。

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校長蕭婷致辭時提到學校作為「火柴盒小學」，「我哋唔係豪宅，但我哋係小康之家，喺小康之家嘅裹面，裹面嘅人係可以真正感受到愛。」（蘇煒然攝）

母親：感兒子入讀後變懂事 主動分擔家務買餸幫手推車仔

六年級陳同學表示，兒時在內地讀書，回港後獲派入讀堅樂第二小學。媽媽陳太認為，兒子享受校園生活，師生關係良好，對學校教學滿意，「最緊要小朋友讀得開心。」

她又認為，兒子入讀學校後變得懂事，「佢做好多嘢，同我分擔啲家務，好似去街媽咪買嘢會幫手拉車仔。」對於學校將於本學年結斤束後停運，陳太坦言感到可惜，形容兒子感不開心，「他話間學校冇做，想返嚟睇下都唔得。」陳同學直言，校舍滿載五年學習回憾，對於這一個學年完結感難過，特別不捨得同學。

另一位家長陳太亦表示，對學校於明年學期完始後結束感可惜，她希望小朋友可以珍惜與老師及同學見面與相處的日子。她表示，當初選擇堅樂第二小學，主原因學校是「Happy School」，「果時一心都係話𠵱間學校口碑好喎，同埋主要就係開心囉，無壓力，通常都係玩嘅多，多活動教學，同埋老師好關愛」，另外與學校住得近亦是很大的因素。她認為小朋友在堅樂第二小學讀書後變得開朗，亦有禮貌及會關心別人。

告別校舍感傷心 學生：好多地方都未去過

六年級的伍同學認為，堅樂第二小學不像其他學校會催谷學生，特別是功課量較少，可以留更多時間讓發掘興趣。他就對天文現象感興趣，提到9月1日蘇拉颱風襲港是超級期待，又笑言風假令他享有3日連假感開心。伍同學表示，今年是小學生活的最後一年，對於要與同學、老師及校舍告別感到傷心，「校舍會唔會拆都未知，而且𠵱個校舍我好多地方都未去過。」同級的姚同學亦表示，對於學校感到不捨，特別感謝老師過去多年的照顧及教導。