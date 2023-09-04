城巴明年加薪4.3%　推半日制吸納斜槓族入行　工會遺憾加幅遜期望

城巴今日（４日）宣布2024年全體職員整體加薪幅度為4.3%，前線人員包括車長、技工及管理職級前線同事，將享有加薪最低保障，及提前四個月由9月1日起加薪。不過原新巴工會指是次加薪仍未能達到工會期望及表示遺憾。



城巴瞄準市場需求提供就業機會，全新「全職車長」合約提出更佳的待遇，連同新入職獎金，平均每月收入可高達29,000 元，不少車長更月入逾30,000 元；主力吸引斜槓族及持家者加入的半日制車長，連同新入職獎金，月薪則可達 17,200 元。



城巴領導團隊主動邀請勞資協商會、工會及同事代表討論年度薪酬調整事宜，並在今日公布薪酬調整方案後合照留念。（城巴提供）

大部份前線加幅達4.5%或以上

城巴今日宣布2024年全體職員整體加薪幅度為4.3%，前線員工包括車長、技工及管理職級前線人員，將享有加薪最低保障，及提前9月加薪，意味大部份前線員工在不足12個月內享有第二次調整薪酬。城巴表示，一直視員工為最重要的資產，並致力提升薪酬待遇，提升工作環境以鞏固團隊。今年城巴領導團隊主動邀請勞資協商會、工會及同事代表參與多場會議，聽取各方對薪酬調整的期望及意見。

在廣泛收集各方反饋後，城巴決定加薪幅度為4.3%。全職車長及維修人員更可獲每月加薪不少於910 元的保障，大部份前線員工加薪幅度因此可達4.5%至5%。至於非前線同事，將會如期進行年度工作表現評核，並按其表現及基於整體4.3%的加幅，於 2024年1月調整薪酬。

城巴又表示，是次調整幅度參考多項因素而定，包括感謝同事們在此關鍵時刻作出的貢獻、良好勞資關係、通脹壓力及現時的勞工市場狀況等。

全職車長新入職獎金達12000元

城巴續指，在各行業面對嚴峻人手及低失業率挑戰的大環境，城巴瞄準市場需求提供就業機會。全新「全職車長」合約提出更佳的待遇，並提供「新入職獎金」高達12,000元；「半日制車長」享有周一至周五的工時保障及福利。薪酬調整後，以新入職全職車長每天工作十小時計算，連同新入職獎金，平均每月收入可高達29,000 元，不少車長更月入逾 30,000 元；主力吸引斜槓族及持家者加入的半日制車長，連同新入職獎金，月薪則可達 17,200 元。

計劃開辦不同新路線 加強口岸及機場路線服務

另外，城巴指計劃開辦不同新路線及鞏固現有網絡，及加強口岸及機場路線服務，同時激發香港「興」的動能，並指前線同事所扮演的角色尤為關鍵。城巴去年因應疫後復常為前線同事提早加薪，考慮目前正處於復甦階段，縱然經營環境仍具挑戰，城巴仍決定為所有前線同事於今年9月1日起加薪，較原定 2024年1月再次提前加薪。

新巴工會：加薪未能達期望 表示遺憾

新世界第一巴士公司職工會指，是次加薪仍未能達到工會期望及表示遺憾。工會透露，站長和督察級別同事，於評分後會計算加幅並追加回9月1日起計的加幅；而組別88車長亦會加薪4.3%，88組別車長的家屬證於換證後便可享用免費乘坐城巴福利。另外，工會指城巴公司將會重新設立新人獎及介紹獎，以及會將現時未續長約的合約同事，於續約時將無需審核直接簽長約。