的士剷壆狂打「空翻」｜下星期雙颱風襲港｜今日必看8分鐘

車cam直擊｜金鐘的士剷壆狂打「空翻」 尾隨司機：黐線的士反咗

今日凌晨（5日）金鐘發生的士翻側意外，3人受傷。案發一刻的驚險片段在網上瘋傳，可見涉事的士駛徑夏愨道18號海富中心對開時，失控猛撼路中的分隔石壆，登時彈起「噴煙」，狂打「空翻」多個圈後始停下，車廂向左翻側橫亘路中，變成廢鐵。期間有輪胎及汽車零件飛脫。後方cam車司機遭嚇窒，煞停爆粗：「痴X線呀，的士反X咗呀！」驚魂甫定後隨即報警，「我而家揸緊車見到佢（的士）反咗呀！」片末可見的士車廂毫無動靜，未見有人爬出，多名途人則跨過石壆上前協助。

淺水灣「打卡」熱點觀音像颱風下被塌樹砸穿頭 遊客：好心痛

旅遊熱點淺水灣鎮海樓公園內的10米高觀音像，日前在超強颱風「蘇拉」吹襲期間，遭鄰近一棵被吹塌的大樹壓在頂部砸穿後腦，並擊中觀音像的手部致四指折斷，周身傷痕纍纍。惟事隔3日，仍未有人前來清理及移除壓着觀音像的大樹，現場滿目瘡痍，令不少專程前來「打卡」遊客大感震驚和失望，亦有遊客頻呼「好心痛」，希望有關部門盡快為「觀音娘娘」修復 。

九巴藍田站「入錯坑」 撞爆消防喉變水舞間

藍田公共運輸交匯處發生交通意外。今日（5日）上午7時59分，一輛九巴駛入藍田公共運輸交匯處時，姓凌（49歲）車長疑入錯通道，沒有留意高度限制，結果巴士車頂撞毀天花一條消防喉管，水柱噴射，現場頓變「水舞間」。

同性婚姻｜終院指港府未有替代途徑承認屬違憲 岑子杰部份勝訴

前民陣召集人岑子杰早年與同性伴侶在外地締結，婚姻卻不獲港府承認，他於5年前提司法覆核，要求法庭聲明本港不承認海外同性婚姻的做法違憲，獲高院裁定敗訴。岑早前再提終極上訴，強調同性與異性伴侶關係本質沒有差別，若港府將同性婚姻排除在外，或會令人覺得兩種關係並不平等，若港府不承認在海外結合的同性婚姻，會帶來實質負面影響，例如影響繼承權等。終院今（5日）判下判辭，裁定指港府沒有提供其他替代途徑承認同性婚姻屬違憲，裁定岑部份勝訴。

Pop-up小學︱最後一個開學禮 學生拍即影即有留念 家校歡聚午膳

「短命學校」基督教聖約教會堅樂第二小學將於23/24學年後關閉，今日（4日）是全港學校的開學日，亦是堅樂第二小學的最後一個開學禮。校長蕭婷今早在校門口迎接餘下的107名小六學生上學。作為學校的最後一個學期，不論校長、老師、家長及學生等均感到十分不捨，為與學生留下共同回憶，今日開學禮老師準備了特別活動，為每位學生拍攝即影即有照片，再在開學禮上貼上白板作紀念。

颱風蘇拉｜太陽能板被吹落街揭安裝免審批 全港2.3萬處已安裝

超強颱風蘇拉早前襲港，多處有天台太陽能板被吹落街，事件揭露安裝毋須屋宇署審批，成為安全隱患。官方沒有安裝太陽能板數據，不過由於安裝太陽能板的樓宇以及村屋，多數為得到兩間電力公司的上網電價優惠，故可參考兩電數據。港燈截至今年3月底，有超過430個太陽能光伏系統已經參與港燈上網電價計劃，而中電的「可再生能源上網電價」計劃約有1.9萬宗已成功接駁至中電電網，而接獲申請則有2.3萬宗。即合共約有2.3萬處已安裝太陽能板。

下星期雙颱風襲港？GFS料連環颱風逼港或西登 歐美模式驚人發現

繼超強颱風蘇拉、海葵之後，今次更有雙颱風連環襲港？根據美國全球預報系統GFS最新預測，海葵會逐漸遠離香港，但周五（9月8日）會再有颱風生成逼近香港，於周日（9月10日）在香港近距離掠過，之後會向西面移動，周一（9月11日）在香港西面湛江市附近登陸。要注意的是，該颱風登陸後，隨即會再有1個颱風自西面向香港逼近，且從氣象圖上看起來相當巨型。

天降異象？本港多區驚見「紅色龍雲」 網民驚呼凶兆 真身惹熱議

颱風天下本港各區都見到「天空奇景」？多區市民周一（9月4日）黃昏都見到天空出現1條衝向天空的「紅柱」，恍如向上升空的「龍雲」，紛紛拍下放到社交平台分享。這奇景引來網民熱議，有不少網民擔心是天氣變壞先兆，或是「凶兆」，「龍魂歸天，凶兆」。另有網民分析，這「奇景」其實是「飛機雲（凝結尾）」，是飛機飛過造成的現象。

茶餐廳肥牛煲驚見煙頭！連登仔網上公審 自爆投訴後咁處理被鬧爆

選擇餐廳時食物味道固然重要，但衛生就更值得關注。有連登網民日前到九龍灣一茶餐廳用餐，期間竟在肥牛煲內發現1個煙蒂，即時大驚停止進食，並向店員投訴，最終經理提出免去該菜式收費了事。樓主事後貼出相片公審，提醒一眾網民注意，惟他答應免單的做法卻引來批評，甚至質疑他「拎完着數再公審」。