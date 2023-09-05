同性婚姻．判辭解讀｜未確立同性伴侶關係不理想 強調非挑戰婚權
前民陣召集人岑子杰司法覆核同性婚姻案，今（5日）獲終審法院裁定部份勝訴。終院5名法官中，有3人認為本港法例只保障異性婚權，將同性伴侶排除在婚姻制度之外，包括不承認海外的同性締結。由於政府未有積極確立這種同性伴侶關係，法庭便須就每項爭議，如財產分配等，逐一處理，亦可能損害到他們的尊嚴或私生活，認為情況並不理想，故裁定港府未盡積極義務提供替代方案，以3比2大比數裁定屬違憲。但法官亦強調，這項爭議挑戰的是替代途徑，並非婚權，上述決定暫緩至政府日後頒布最終方案後兩年執行，以待政府提交書面陳詞。
至於岑提出的其餘兩項理據，即香港法律將同性伴侶排除在婚姻制度，以及不承認外地結締的同性婚姻，5位法官一致駁回，並認為兩者均沒有違反「平等權」。由於岑只有一項爭議裁定勝訴，故只屬部份勝訴。
上訴人岑子杰，答辯人為律政司司長。
未有其他法律框架確立同性伴侶關係
常任法官李義和霍兆剛均裁定岑這觀點得直，非常任法官祈顯義亦採納二人說法。李義和霍兆剛認為，若無其他法律框架確立同性伴侶關係，同性伴侶會面對日常生活困難。例如：當其中一人抱恙住院，另一人或會因為沒有合法資格，無法探病或決定治療方案；又或者當一對同性伴侶結束多年關係，分布資產時則會遇到困難。
爭取權利或需訴諸法律及公開私生活
遇上這類情況，法庭需逐一處理每項爭議，情況未如理想。再者，同性伴侶若想爭取權利，只能訴諸法律，亦因此需要公開其私生活，或招來大眾批評，會令他們的尊嚴及私生活受損。
製定法律框架可酌情保留彈性
律政司曾提出反對指，岑欲爭取同性伴侶繼承權等「核心權利（core rights）」，包括繼承權，但其定義含糊，提供其他途徑並不可行。李義和霍兆剛卻認為，港府可在制定法律框架時酌情保留彈性，釐清「核心權利（core rights）」和「附帶權利（supplementary rights）」的定義，亦可參考其他普通法地區的做法，定下民事結合機制的要求，例如：年齡、同居關係等。
替代途徑非挑戰婚權
律政司又依據「特別法優先（lex specialis）」法律原則，即若一項議題同時受到兩則法律條文規限，而其中一條文較為具體，法庭便應採用較具體的條文。在本案中，法庭應該採納《基本法》第37條和《人權法案》第19條兩項針對婚權的具體條文，而非這兩部法例針對「平等權」較廣泛的條文。但李義和霍兆剛指出，這項爭議挑戰的是替代途徑而非婚權，認為「特別法優先」並不適用。
兩官反對認為等同爭取同性婚姻
法官張舉能與林文瀚則持反對立場。張官認為，岑以平等權為理據，實際上是把同性和異性伴侶當成一樣，等同以另一方式爭取同性婚姻，故認為岑的說法並不成立。
無義務制定法律確立同性伴侶關係
此外，根據《人權法案》相關條文所參照的《公民權利和政治權利國際公約》， 不承認同性婚姻不等於其私生活會受干擾，締約國亦無積極義務制定法律確立同性伴侶關係。縱使同性婚姻不獲承認難免會帶來不便，但不會構成干預，法庭不宜評論制定民事途徑的利弊，應交由政府及立法機關處理。
不承認同性婚姻本質不構成干預
林官則認為，岑引用《香港人權法案》第14條，指港人私生活不受任意及非法干預，雖然港府不承認同性婚姻本質上不構成干預，但缺乏其他途徑確立關係，同性伴侶若要爭取權利，便需不停披露私隱資料，屬任意干預，港府有責任保障他們免受干預。
大比數裁定違反平等權及私生活權
終院法官以3比2大比數裁定，港府不承認同性婚姻，但又不提供其他途徑確立同性婚姻地位，是違反《基本法》賦予的「平等權」和《香港人權法案》下的「私生活權」
另兩爭議可用特別優先法處理
至於岑提出的另兩個論點，5名法官均認為可採用上文的「特別法優先」原則，即可把針對婚權的《基本法》第37條和《人權法案》第19條一併解讀，其中後者列明「男女已達結婚年齡者」可獲婚權，等同是把同性婚姻排除在外，因此這兩項理據並不違憲。
案件編號：FACV14/2023