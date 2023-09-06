猴痘｜再增一宗本地個案　33歲男確診　潛伏期在香港有高風險接觸

衞生署衞生防護中心正調查一宗猴痘確診個案，個案涉及一名過往健康良好的33歲男子，初步調查顯示，他於潛伏期內沒有外遊紀錄，而潛伏期內曾在香港有高風險接觸，病人目前情況穩定，已獲安排入住瑪嘉烈醫院。根據病人提供資料，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，而連同此宗個案，香港累計有42宗確診個案，



美國疾病控制和預防中心在1971年公布的照片，顯示利比利亞一名女孩的手及腿部出現猴痘。（Getty Images）

8月25日起出現疲乏和局部皮疹 目前情況穩定

新個案涉及一名過往健康良好的33歲男病人，他於8月25日開始出現疲乏和局部皮疹，9月4日到衞生署粉嶺社會衞生科診所求診。病人情況穩定，並已獲安排入住瑪嘉烈醫院。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。

男病人沒有接種疫苗 潛伏期內沒有外遊紀錄

男病人沒有接種疫苗，衞生防護中心指，初步調查顯示，他於潛伏期內沒有外遊紀錄，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，包括病人於潛伏期內的高風險接觸、接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。

八成半未有接種疫苗個案出現較嚴重病徵

衞生防護中心就之前41宗確診個案進行初步流行病學分析，發現絕大部份、即40宗涉及男男性接觸者，超過九成患者表示曾於潛伏期內進行高風險性行為，而表示在潛伏期內於本地有高風險接觸的個案則有30宗。此外，33名病人未有接種猴痘疫苗或未有完成接種兩劑疫苗，在未有接種猴痘疫苗的個案中，超過八成半個案出現較嚴重的病徵。