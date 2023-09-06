831太子站衝突｜3人認阻差及錯鐳射筆　另7被告案件11月再訊

2019年太子站831事件，多人事隔近4年被控襲警、管有攻擊性武器等罪，其中11人的案件今（5日）在九龍城法院再提堂，當中1人早前承認無牌管有無線電，被判160小時社會服務令，另再多3人分別承認阻差辦公及管有鐳射筆罪，案情指他們曾嘗試拉開警員，3人需還押以索取背景報告，並押後至9月27日判刑。



餘下7人中，1人仍未答辯，需時向控方索取文件，其他6人則不認罪，排期11月6日預審，7人期間續准保釋。



3被告認阻差及管有攻擊性武器

認罪的3名被告包括：劉汝恒（28歲，髮型屋職員）、劉洪發（26歲，運輸工人）、黎卓如（女，25歲，學生），劉汝恒承認阻差辦公；劉洪發和黎卓如承認在公眾地方管有攻擊性武器，即管有鐳射筆。

2019年8月31日太子站內曾發生激烈警民衝突。(詳看下圖)

+ 7

示威者曾用彈叉及槌仔襲擊乘客

案情指，2019年8月31日多區發生衝突，晚上10時半，示威者進入旺角站大肆破壞，一共招致港鐵81萬元維修費。其後示威者登上開往太子站的列車，有人多次阻止車門關上，圖讓更多示威者上車。車長最後成功關門讓列車開出，期間有示威者在車廂內與乘客爭執。列車到達太子站後，衝突升級，有示威者用彈叉、槌仔等襲擊乘客，亦有示威者噴滅火筒。

劉汝恒曾嘗試拉開警員

港鐵隨後發出緊急疏散警告，警方其後到場，一名男子向警員16147掟膠盾，遭警員制服。劉汝恒及多名示威者上前嘗試拉開警員，亦遭制服。警方另於劉洪發和黎卓如身上，各搜出一支3B級別鐳射筆。

求情指當晚太子站情況混亂

辯方律師求情指，當晚太子站情況混亂，港鐵有史以來第一次發出緊急廣播，劉汝恒眼見有人被制服便伸手幫忙；控方亦無證據顯示當晚劉洪發和黎卓如曾使用鐳射筆，也欠缺證據指證黎卓如何時進入車站，或曾否參與當晚衝突。

辯方又指，事發距今已有4年，3名被告均因本案承受一定壓力，希望刑期獲酌情扣減。

1人無線電收發機判社服令

主任裁判官蘇文隆把3名被告的判刑押後至9月27日，3人期間需還押，以待其背景報告。另一名被告林秉軒（32歲，兼職繪畫導師）早前承認無牌管有無線電收發機，今被判160小時社會服務令。

同案7被告案件押後訊

餘下7名被告中，顧文軒（27歲，調酒師）、葉禮豪（21歲，無業）、許肇彰（29歲）、蔡浩賢（26歲，侍應）、郭俊駒（39歲，售貨員）、楊啟源（28歲，地盤工人）和鍾日傑（31歲，文員）。他們分別被控襲警、阻差辦公、在公眾地方管有攻擊性武器等罪。除郭俊駒尚未答辯外，其他6人均否認控罪，押後至11月6日預審，郭亦會在當日答辯。

控罪指，顧文軒和劉汝恒分別襲擊和阻撓在正當執行職務的警員16147；葉禮豪阻撓在正當執行職務的警員33531；許肇彰企圖故意阻撓在正當執行職務的警員33531、7889和10507；蔡浩賢襲擊警員7889；郭俊駒、劉洪發、黎卓如、楊啟源和鍾日傑，管有能發出鐳射光束的裝置；林秉軒無牌管有無線電收發機。

案件編號：KCCC1429/2023