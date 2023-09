周末將軍澳展銷 溫哥華西區及本拿比Townhouse & Condo高達10%OFF

溫哥華西區 QE PARK 伊利沙伯皇后公園旁住宅項目,約半年內收樓,提供內部珍藏單位。提供一房,兩房及三房單位,高級家庭電器,用料及裝修,會所設施,本週末提供折扣高達9折,所有單位送車位,無敵 QE Park 景觀,位於 W 33rd Ave. & Cambie St.,頂級名校網及多間名私校,鄰近 Oakridge 大型購物商場,天車地鐵站就在咫尺,是西區的經典地段。



Metrotown天車地鐵站住宅項目

溫哥華 Metrotown 天車地鐵沿線全新住宅項目。

溫哥華 Metrotown 天車地鐵沿線全新住宅項目,步行兩分鐘到達 Skytrain 天車地鐵站,三分鐘行到 Metrotown 大型購物商場,本拿比最旺飲食地段,T & T 大統華及傳統超市提供生活所需,鄰近 Burnaby 最大型的220畝中央公園 Central Park,擁有包羅萬有各種活動,提供一房,兩房及三房單位,壯麗群山景觀,特選單位送車位,五星級會所設施,由加幣 $50 餘萬起。

項目景觀開揚,用料豪華,廚房採用人造耐磨大理石枱面及高級櫥櫃。

項目步行 2 分鐘内步行到達天車地鐵站(Metrotown Skytrain Station),四通八達可以直通市中心的 Robson 名店區及海邊的 Coal Harbour 豪宅區。

Burnaby Townhouses 聯排別墅鎮屋罕有社區

溫哥華 Burnaby 罕有寧靜聯排別墅鎮屋 Townhouses社區。

溫哥華 Burnaby 罕有寧靜聯排別墅鎮屋 Townhouses社區,由三房至四房單位,景觀開揚,提供超級會所,採用混凝土(石屎) 及木材建築,送一至兩個車位,送升級用材,首期只需加幣 $7萬元起,現正接受預售。寧靜社區,鄰近Metrotown & Brentwood 社區,毗鄰 SFU大學及BCIT學院總校,Lougheed Highway 高速幹線就在咫尺,方便每日生活所需。

項目擁有由三房至四房單位,設計高雅時尚。

項目鄰近Metrotown & Brentwood 社區,毗鄰 SFU大學及BCIT學院總校,Lougheed Highway 高速幹線就在咫尺,方便每日生活所需。

▐ 將軍澳 Crowne Plaza 皇冠假日酒店二樓舉行獨家認購展銷會▐

日期:9 月 9 至 10 日(本周星期六及日)

時間:上午11時至晩上7時

地點:將軍澳皇冠假日酒店

2/F Diamond 3-6

(港鐵將軍澳站 C 出口)

歡迎登記及參與:

詳情:(852)9828-9959

電郵:info@HongWin.com.hk

WhatsApp:60513102

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

••••••••••••••••••••••••

HONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG。物業編號:V-V01-2020 | Development Permit #: DP-2018-00865 issued by city of Vancouver。物業編號:V-O01-2022 | Building Permit #: BP-2019-04181 issued by city of Vancouver。本公司同時代表賣方和買方,買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前,閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問,請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。* 自行選擇。 * * 以上物業受有關當地法例約束。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變,所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為加幣 $1元兌換港幣5.7元。最後更新日期:2023.09.06

*投資涉及風險

(資料及相片由客戶提供)