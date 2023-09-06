今日必看8分鐘｜男子涉Ocamp性侵案被捕｜ 湖北男砸十杯咖啡洩憤

警拘28歲男涉性侵或偷窺4女 包括教大Ocamp性侵案

警方先後接獲4名本地女子報案，指分別在全港數區懷疑被一名男子性侵或偷窺，其中兩宗牽涉香港教育大學早前爆出迎新營（Ocamp）性侵事件。元朗警區重案組接手跟進，經深入調查後，警方昨（5日）在大嶼山北拘捕一名28歲姓嚴男子，涉嫌「非禮」及「窺淫」，被捕人現正被扣留調查。據了解，其中一宗案件發生在元朗，另外兩宗發生在大嶼山南，餘下一宗案發地點仍在調查中。

葵涌工廈袋內藏男屍列謀殺 大窩口邨26歲男同時墮樓 兩案疑相關

葵涌揭發命案，今日（6日）下午1時42分，警方失蹤人口組揭發葵涌健康街萬利工業大廈內有一名年約50歲男子被藏屍於旅行袋內；而差不多同一時間，即下午1時36分，警方接報指一名26歲男子在大窩口邨富靜樓一躍而下，送往仁濟醫院搶救後不治。警員初步相信兩宗命案相關，最初將兩案分別列作屍體發現及有人墮樓處理，重案組人員亦到場調查，其後將萬利工業大廈的案件改列謀殺。

推共享單車落河拍片擺上網 14歲男童涉刑毀被捕

近日社交平台流傳一條片段，片中一部共享單車被人推落河。警方表示，於9月3日接獲一間共享單車公司報案，指有人破壞該公司單車，並於網上社交平台發佈相關片段。人員經深入調查後，昨日（9月5日）於沙田拘捕一名14歲男童，涉嫌刑事毀壞。被捕人已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進。

深水埗水果店閉門失火 大批生果燒成焦炭 疑新換光管短路肇禍

深水埗北河街市政大廈附近今晚（5日）發生火警。晚上約8時46分，警方及消防接報，指桂林街與基隆街交界地下一間水果檔起火，消防派出一隊煙帽隊及一條喉灌救，事件中幸無人受傷。女負責人在場助查，她向傳媒嘆謂，店內光管剛換不久，引述消防表示，懷疑正是光管短路引致火警。

灣仔露宿者被指屢竊報紙檔 遭棍毆一度昏迷 施襲40歲露宿漢被捕

灣仔昨日（5日）發生傷人案。一名姓葉（76歲）露宿者於港灣道23號鷹君中心，被指涉嫌從天橋底一檔報紙檔盜竊，遭另一名露宿漢施襲。葉翁頭部受傷，血流披面，昏迷由救護車送往瑪麗醫院，經搶救後回復清醒。警方今（6日）晨於灣仔區拘捕一名40歲本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，現正扣留調查。傷者經治理後，目前情況穩定。

淘大花園持刀｜六旬漢揸刀推車仔商場遊蕩 多名警員撳地制服拘捕

牛頭角淘大花園的商場今日（5日）傍晚發生持刀案。傍晚約6時19分，警方接報一名男子在淘大商場手持利刀、推着手推車，走近一間連鎖炸雞店及壽司店。大批警員穿上防刺背心、手持盾牌等全副裝備趕至搜索，最終在商場另一間連鎖快餐店附近截獲該男子，並檢獲一把長約27厘米的鋸刀，事件中幸無人受傷。涉案65歲男子當時身上有酒氣，警方以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕他，他報稱手部受傷，由救護車送聯合醫院治理。

眼利大澳居民見生臉口「南亞兵團」報警 水警日夜追緝登船拘8人

有大澳居民在今日（5日）凌晨時分，目擊有十多名生臉口的南亞裔人士，半夜三更在街頭走動，懷疑是非法入境者，立即「見疑即報」。水警接報後，隨即部署多個行動，成功在傍晚於一艘由大澳前往屯門的渡輪，拘捕至少8人。《香港01》接獲讀者黃先生提供的資料，指水警截查他乘坐的渡輪，登船檢查乘客的身份證明文件，並帶走8人，最終船程被耽誤整整一小時，警員事後向乘客致歉及解釋，指有大澳居民報警﹕「唔好意思，因為有懷疑II（非法入境者）」。

湖北男子砸十杯茅台｢醬香拿鐵｣ 怒罵瑞幸服務態度差引爭議

昨日（4日），茅台與瑞幸咖啡聯名出品的「醬香拿鐵」受到內地消費者瘋搶，部分地區甚至售罄一杯難求。不過，湖北襄陽一男子卻在一家瑞幸咖啡店外怒砸多杯醬香拿鐵的影片引發網民熱議。

夜經濟｜消息:政府將展開「香港夜繽紛」活動 下周辦啟動禮

港府近日籌備「搞活」夜經濟，特首李家超昨（5日）預告，最快下周公布活動細節和內容。據《香港01》了解，政府暫定連串推動「夜經濟」的活動，命名為「香港夜繽紛」，並暫定下周四（14日）舉行啟動禮。據悉，政府冀活動可凝聚社會各界力量，為市面營造熱鬧氣氛，令香港的晚上「活起來、動起來」。

驚！家中掛畫傾斜仲傳出怪聲 「不速之客」探頭屋主急召救兵

澳洲昆士蘭1名女屋主近期發現家中客廳的掛畫傾斜了，且搖來搖去，並傳出詭異的聲音，似是背後有人在搞鬼似的，於是查探究竟。想不到有個蛇頭突然從掛畫旁邊探頭出來，嚇得她立即走入睡房求救。捕蛇專家接報到場，成功捕獲該條1.5米長的不速之客，並將牠帶到野外放生。