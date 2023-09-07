夜市｜廠商會倡行人專區可泊車　派夜間消費券推交通優惠刺激消費

港府近日籌備「搞活」夜經濟，特首李家超預告最快下周公布細節。廠商會會長史立德今日（7日）在電台節目表示，讚同港府現階段推出相關措施，而參考內地和海外經驗後，認為應「拆牆鬆綁」以方便市民外出消費，如行人專用區可以免費泊車等。另外，他希望港府可以向旅客派發夜間消費券，例如晚上9時後可以使用，提供包括餐飲優惠，交通服務有優惠。



史立德：香港夜繽紛個名都幾好聽

政府暫定連串推動「夜經濟」的活動名為「香港夜繽紛」。史立德今日在電台節目中表示，認同政府推出夜間經濟活動提振經濟，加上推出的時間接近十一黃金周，推出時間合適應該可以吸引到多D旅客，「『香港夜繽紛』𠵱個名都幾好聽。」他亦相信，本港有夜市可以吸引一眾本來北上消費的港人會回港消費。

廠商會會長史立德。（香港中華廠商聯合會提供圖片）

廠商會盼政府拆牆鬆綁方便消費

他又指，參考內地和海外經驗後，認為政府應「拆牆鬆綁」以方便市民外出消費，如行人專用區及商場可以免費泊車、半價搭車優惠及食肆的牌照是否可以放寬以更方便申請等。他又提到，可以向旅客派發夜間消費券，例如晚上9時後可以使用，提供包括餐飲優惠、交通亦要有優惠，「比佢去蘭桂坊飲嘢，一齊搞起個夜間消費。」

他認為，港府拓展更多具特色及創新的夜經濟項目，如邀請國際知名的樂團、馬戲團訪港或夜間無人機表演，在中環海濱等地表演。他又提到，十八區都有不同的特色，如中西區有大館等歷史文化更重，可以根據相關特色要籌備一些表演、國際性展覽等，「每一區輪流有個特色去做，咁唔需要爭吖嘛。」