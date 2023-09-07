消委會譴責四間藥房　有內地生本欲買止痛膏　埋單被索價$2萬中藥

消費者委員會今日（7日）點名譴責4間位於銅鑼灣的藥房，嚴正譴責它們的經營手法，影響旅客體驗及本港聲譽。消委會透露，今年頭8個月涉及該4間藥房的投訴有49宗，當中37宗投訴人內地人，佔約7成半。消委會總幹事黃鳳嫺指，其中一宗投訴涉及內地大學生的，他們原本打算到藥房買止痛藥膏，惟店員建議試中藥，期間無明確講明680元售價是以両還是錢為單位，最後店員將藥材磨成粉索價2萬元。兩人表明只是大學生只能支付1萬元以求盡快逃離現場，其後在消委會調停下獲全數退款。



消委會點名四間藥房名稱及地址：

1／藥城

地址：香港銅鑼灣駱克道 522 號地舖



2／521 生活百貨

地址：香港銅鑼灣駱克道 521 號地舖



3／環球大藥坊

地址：香港銅鑼灣東角道 22-24 號怡東商場地下 20號連 1樓



4／安康大藥坊 （前身為「環球大藥坊」）

地址：香港銅鑼灣東角道 22-24 號怡東商場地下 20 號連1樓



四間藥房今年頭8個月錄49宗投訴 總金額近$59萬

消委會商業手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫指，香港年初與內地恢復通關後，與該4 間藥店相關投訴數字明顯增加，今年首8個月錄得49宗投訴，超越去年全年的 26宗總數，涉及售賣的中藥材及蔘茸海味，總金額586,001元，平均每宗個案涉及金額約11,959元。

75%個案投訴人為內地人

49宗投訴中，10宗投訴人為港人，其他39宗投訴人為非港人：包括1位澳門人、1位新加坡人、其他則為內地人。

黃鳳嫺指，在2021年至今年8月間、涉4間藥店的96宗投訴中，涉及金額最高達109,600元，消費者為內地旅客，本地人的個案中，最高金額為24480元。黃鳳嫺稱，無論是本地人或旅客，他們在藥店遇到的不良營商手法均類似，多涉及藥店店員向顧客稱「你面色唔係幾好」，遂建議對方可服用甚麼中藥。

她提及一宗涉及內地大學生的投訴，消費者為一對男女朋友，原本打算去藥房買止痛藥膏，惟藥店店員建議他試中藥，期間無明確講明680元售價是以両還是錢為單位，刻意顧左右而言他，最後店員將藥材磨成粉，索價2萬元，兩人指自己只是大學生，只能支付1萬元，以求盡快逃離現場。他們其後在消委會調停下獲全數退款。

至於涉及10萬多元的個案也是內地旅客，一對夫婦帶同孩子來港，其中丈夫在環球大藥坊時，有店員建議某中藥可改善腰痛等問題，他在無留意價錢下，以逾10萬的價錢購入藥材，當晚他感覺受騙，向海關舉報。在離港前，他也到藥店爭辯取回2萬多元，在回到內地後經轉介機制，香港的消委會協助他取回全款。