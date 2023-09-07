今日必看8分鐘｜孫女夥103歲爺爺火警逃生｜港女飛車時速達170km

短裙港女屯門飛車時速達170km！奇怪揸軚法成亮點 網民:出事死硬

駕駛者的駕駛態度往往與出意外的頻率息息相關，每位司機都應該遵守交通規則，保持警覺，避免任何交通意外發生。近日網路上瘋傳一般影片，片段長約20秘，片中一名女司機正駕駛著一輛私家車，地點應為屯門與元朗區之間的港深西部公路。可見她行駛期間車速甚快，儀表板雖被遮擋但仍一度透露出時速竟高達170km/h，嚴重超速的情況引起一眾網民嘩然！

大窩口邨富國樓起火 孫女夥103歲人瑞爺爺逃生 消防揹起落樓

大窩口邨富國樓一單位今午（7日）發生火警，烈焰沖天，濃煙席捲半空，逾百居民疏散。 當中，一對爺孫倉皇逃生，孫女身穿T恤短褲，狼狽不堪，她形容逃生情況未算混亂，不過心有餘悸，驚魂未定稱：「驚呀！」最終其103歲的爺爺由消防員孭落樓，爺孫二人安全無礙。

消委會譴責四間藥店 有內地生本欲買止痛膏 埋單被索價2萬中藥

消費者委員會今日（7日）點名譴責4間位於銅鑼灣的藥店，嚴正譴責它們的經營手法，影響旅客體驗及本港聲譽。消委會透露，今年頭8個月涉及該4間藥店的投訴有49宗，當中37宗投訴人內地人，佔約7成半。消委會總幹事黃鳳嫺指，其中一宗投訴涉及內地大學生的，他們原本打算到藥店買止痛藥膏，惟店員建議試中藥，期間無明確講明680元售價是以両還是錢為單位，最後店員將藥材磨成粉索價2萬元。兩人表明只是大學生只能支付1萬元以求盡快逃離現場，其後在消委會調停下獲全數退款。

4間遭消委會譴責藥店 一間拉閘兩間營業 店員拒回應循後門離開

消委會今日（7日）點名譴責四間位於銅鑼灣的藥店，指該些藥店持續以不良營商手法暪騙消費者。記者中午時分到三間仍在營業的藥店，其中疑似改名重開、在同一址址開店的「安康大藥坊」遇記者到訪後拉閘；「藥城」店員一問三不知；「512生活百貨」店員著記者問香港政府為何藥材有以両計及以錢計，其後從後門離開藥店。

九巴車廠49歲車長上天台取車 遭倒駛巴士撞斃 同事涉案帶署調查

49歲九巴車長今晨（7日）被發現倒臥在九龍灣車廠行車道上，昏迷不醒，送院搶救後不治。死者家屬趕至醫院，哭成淚人。據了解，死者當時上天台取車，而另一名九巴車長清晨排車時，懷疑在倒駛期間不慎撞到死者，疑未有察覺駛離現場，現正在警署接受調查。

葵涌工廈袋內藏屍案｜77歲死者賣舖租劏房 保安日前曾聞打鬥聲

葵涌萬利工業大廈驚揭袋內藏屍案，77歲姓范老翁昨日（6日）發現勒死藏屍於旅行袋內，兇手疑是企圖潛入爆竊的26歲姓周劏房鄰居，周男其後畏罪跳樓自殺。街坊指平時稱范翁為「白頭佬」，稱周男為「肥仔」，二人租住9樓劏房單位已一段時間。范翁早年從事打鐵燒焊的工程，去年平手賣出地下單位，並租住大廈9樓的劏房。

麻雀館風波｜接連有群煞闖入麻雀館搗亂 警方今高調巡查

近日接連出現群煞闖入麻雀館內大肆搗亂事件，疑與黑社會追數有關。繼昨午有約20名穿黑衣及白衣大漢到長沙灣灣一間麻雀館「踩場」，今（7日）大批警員到涉事位於長沙灣及旺角的麻雀館巡查，亦到西九龍區一帶麻雀館及娛樂場所查牌。《香港01》記者到現場視察，涉事「湖南幫」及「和勝和」旗下的麻雀館遭警方查牌後落閘，不作營業。警方出動西九龍總區反黑組高調巡查，並指整個西九龍區將陸續有反黑巡查。