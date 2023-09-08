黑雨水浸| 黃大仙茶餐廳被水淹浸及腰　市民：香港唔再似香港

本港受一道低壓槽影響，廣泛地區昨晚（7日）開始持續大雨，黑色暴雨警告持續生效近17小時，全港多處嚴重水浸，黃大仙成重災區之一。



其中一間位於黃大仙龍翔道的茶餐廳，店主指昨晚起全店水浸，今日清晨（8日）約5時回店清理，水深一度至近腰位置。他透露，店內的食材全被水浸壞需棄掉，而且鐵閘亦彎曲需維修，難以評估損失。



另一邊廂，黃大仙中心北館地下全層淹沒，有居住黃大仙約20多年的市民表示，從未發生同類事情，嘆道：「覺得香港唔再似香港，香港唔係咁架。」



有茶餐廳雪櫃內食材浸壞報銷 損失難以估計

今早雖然雨勢稍細，但黃大仙多處仍有積水，甚至水浸，其中黃大仙中心北館地下至下午時份仍然水浸。至於龍翔道，早上同樣水浸，不過近中午時份已疏導水流。

馬先生為龍翔道泉成茶餐廳的店主，他指店舖受水浸影響，水深一度深至近腰位置，今早約5時回店清理，雪櫃內的食材全被浸壞需棄掉，從未見過同類情況，感到驚慌，但只好硬着頭皮清理，「要搵食無辦法」。

馬先生全家總動員到店舖清理，到下午約1時多，雖然店內未有積水，但仍未可如常營業，各人正抹乾餐具、飲料。他指，今次暴雨令鐵閘彎曲，難以估算損失，但慶幸電掣本身設於店內較高，未受水浸影響，估計今日可恢復營業。

至於黃大仙中心，雖然大部份店舖未有營業，但被水淹沒的地下樓層，引來大批市民圍觀。居住於黃大仙約20年的梁小姐，今午到商場購買午餐，順道了解情況。她嘆道：「覺得香港唔再似香港，香港唔係咁架，以前就算落大雨暴雨，都未試過商場咁樣浸法。」

蘇小姐認為，今次事件涉及「人禍」，渠道未能疏導雨水。（黃偉倫攝）

市民質疑平日渠道清理不足 政府通報「歎慢板」

梁小姐認為，多個政府部門都需負責，質疑平時未有妥善清理渠道，令到區內多處水浸，「有時見到清潔姐姐係將垃圾掃落坑渠，而唔係執走佢」。她又指，港鐵停駛後不便外出，幸而毋須上班，否則難往筲箕灣工作。

居住黃大仙逾30年的蘇小姐表示，不時來商場消費，形容水浸「好得人驚」，過往從未發生相類情況。她指，被淹沒的店舖有不少剛剛營業，嘆道血本無歸。

她認為，今次事件亦涉及「人禍」問題，除了較遲通報「歎慢板」，相信亦涉及渠務問題，未能疏導雨水。