今日必看8分鐘｜百年一遇暴雨一夜變天 一片看清全港受災時間線

黑雨水浸．即時｜極端情況至少到午夜12時 李家超傍晚巡視慈雲山

本港受一道低壓槽影響，廣泛地區持續大雨，天文台周四（7日）晚上11時05分，改發黑色暴雨警告。港府今日（8日）清晨5時34分宣布，由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸。政務司司長陳國基在下午跨部門記者會宣布極端情況將會延長，並至少維持至今晚午夜12時。陳國基指，即使天文台改掛黃色或紅色甚至取消所有暴雨警告，在極端情況下工作安排仍然等同8號風球生效。

黑雨｜新界北部多處嚴重水浸 沙頭角成重災區 市民被水圍困

天文台在今晚（7日）9時25分發出黃色暴雨警告信號，25分鐘後即改發紅色暴雨警告信號，至11時05分再改發黑色暴雨警告，全港多處受大雨影響。其中新界北部為重災區，天文台在晚上7時50分發出新界北部水浸特別報告後，該區尤其是沙頭角一帶，兩小時內錄得逾150毫米雨量。警方及消防處接獲多宗報案，包括蕉坑、石涌凹及大埔烏蛟騰等均出現嚴重水浸，有市民指被水圍困，亦有人指有小巴在路中死火；其中雞谷樹下，有市民報稱整條村水浸，車輛浮起。

黑雨水浸｜黃大仙站樓梯變瀑布 大堂水浸月台變汪洋 列車不停站

全港多處受大雨影響，出現嚴重水浸，雨水更湧入多個港鐵站內，港鐵需要緊急關閉多個港鐵站出入口，其後更先後宣布因黃大仙站需要關閉，觀塘綫列車不停黃大仙站，以及觀塘綫隧道段、即黃埔站至觀塘站來往方向需要暫停列車服務。黃埔站至觀塘站之間的車站需要關閉，請乘客離開車站。

黑雨水浸‧有片｜大埔林村河男子反艇水上飄 困橋底獲船家救起

大埔是重災區之一，除了現「激流」、水浸貨櫃車外，更有市民懷疑因船隻「反艇」，在林村河站在船頂隨水飄浮，宛如「水上飄」，引來市民圍觀，最後幸獲其他船家救起，有驚無險。

深圳排洪流量增至每秒120立方米 港府指新界地區或水浸

9月7日晚上9時，深圳市發布暴雨紅色預警，全市進入暴雨緊急防禦狀態。深圳市宣布，由於連續降雨，深圳水庫水位已接近汛限水位，需於9月8日凌晨零時15分開始排洪，並已通知港方，預定流量為70-80立方米/秒。據指，新界地區可能出現水浸情況。

由於連續降雨，深圳水庫水位已超過汛限水位。深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室在排洪展開3小時後發緊急通告，決定於8日3時15分開始調整排洪流量為120立方米/秒，並組織相關人員遠離河道區域，密切關注排洪信息，及時採取安全防護措施。

黑雨水浸｜黃大仙中心地下被水淹 餐廳沒頂 雜物隨水飄浮

黃大仙是重災區之一。黃泥水沿龍翔道，再經黃大仙站B3出口湧入黃大仙中心北館LG層，導致黃大仙港鐵站、黃大仙中心及對開的龍翔道頓成澤國，黃大仙站要關閉。今早（8日）《香港01》記者到黃大仙採訪，直擊黃大仙中心北館LG層被水淹半層，該層的「牛奶冰室」餐廳幾近沒頂，枱櫈、雜物、宣傳牌等物品隨水飄浮，大批街坊在商場高位圍觀雨災的情況。

今早8時許，《香港01》記者亦到港鐵荃灣站視察，仍有市民無懼暴雨照常上班。對於政府只宣布「停課不停工」，有市民擔心上班時的安危，亦有市民建議政府，相比呼籲僱主作出適當工作安排，可提出更有效的建議。

黑雨水浸｜沙田紅橋里疑有人被洪水沖走失蹤 跨部門展開搜救

破紀錄最長時間「黑雨」蹂躪全港，多處嚴重水浸及山泥傾瀉，據報沙田有人被洪水沖走失蹤，當局展開跨部門搜救。據了解，消防於今日（8日）凌晨1時09分接報，指一名男子在紅橋里被洪水沖走，不知所終。

消防其後派出10輛消防車、3輛消防船、1輛救護車，在附近上、中、下游及馬料水一帶搜救。直至今日中午12時10分，事件升級為跨部門搜救，消防派出坍塌搜救專隊（USAR）繼續搜索、亦派出蛙人、潛水支援船及搜救犬協助，暫時未有發現。此外，附近城門河一帶亦有人員搜救，有直升機沿河上空視察。

黑雨｜被批反應慢無用緊急警示 卓永興：暴雨信號清晰市民會知

港府在發出黑色暴雨後近17小時，約早上凌晨近6時才發稿指所有日校停課及工作安排，被質疑今次反應太慢。政務司司長陳國基回應記者查問時重申，暴雨帶常有變化，可預計性很低，且今次降雨量超出渠務系統承受力，「可能一個浴缸，你放四缸水落去，你已經超過咗，咁佢就會漏出嚟。」他重申如果預早得悉，必然會盡早向市民公布。