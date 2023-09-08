猴痘｜42歲男子確診　潛伏期曾到訪內地　只曾在香港有高風險接觸

衞生防護中心正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名過往健康良好的42歲男子，他於8月28日開始出現局部皮疹，其後於9月6日到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診，目前情況穩定，已獲安排入住瑪嘉烈醫院。



衞生防護中心指，初步調查顯示，該名病人於潛伏期內曾到訪內地，而根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸，衞生防護中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，但可能屬本地感染個案。連同此宗個案，香港累計有44宗確診個案。



美國疾病控制和預防中心在1971年公布的照片，顯示利比利亞一名女孩的手及腿部出現猴痘。（Getty Images）

男病人沒有接種猴痘疫苗 上月28日開始出現局部皮疹

新增個案涉及的42歲男病人沒有接種猴痘疫苗。衞生防護中心指，他於8月28日開始出現局部皮疹，其後於9月6日到衞生署灣仔男性社會衞生科診所求診。病人情況穩定，並已獲安排入住瑪嘉烈醫院。

香港累計44宗確診 新個案可能屬本地感染個案

初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪內地，而根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正繼續就個案進行流行病學調查，包括病人於潛伏期內的高風險接觸、接觸者追蹤和調查感染源頭。衞生防護中心指，可能屬本地感染個案。

本港至今共錄得44宗猴痘確診個案。衞生防護中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。